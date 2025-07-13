Araghchi: Idara ya Diplomasia Haitasita Kufanya Juhudi Zozote Kutetea Haki za Watu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, ameandika kwenye akaunti yake rasmi ya Instagram kuhusu mkutano wake wa jana na mabalozi na wawakilishi wa kigeni wanaoishi Tehran: "Jana jioni, katika mkutano uliohudhuriwa na mabalozi na wanadiplomasia wakuu wa kigeni wanaoishi Tehran, nilielezea misimamo ya kimsingi na thabiti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu vita vya hivi karibuni vilivyowekwa na utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya nchi yetu."

Aliongeza: "Idara ya diplomasia, sambamba na vikosi vya jeshi na ikitegemea azma thabiti ya taifa kubwa la Iran, haitasita kufanya juhudi zozote kutetea haki halali na za kisheria za Wa-Iran waliojazwa fahari na wenye kustahimili."

Araghchi alisema jana katika mkutano huo kuhusu mazungumzo: "Katika suluhisho lolote la mazungumzo, haki za watu wa Iran katika suala la nyuklia, ikiwemo haki ya kurutubisha uranium, lazima ziheshimiwe. Hatutakubali makubaliano yoyote ambayo hayatalihakikishia Iran haki ya kurutubisha uranium. Sadaka nyingi zimetolewa kwa ajili ya kurutubisha uranium, na kwa ajili hiyo, vita viliwekwa dhidi yetu. Ikiwa mazungumzo yatafanyika, mada ya mazungumzo itakuwa tu nyuklia, kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo, na hakuna mada nyingine itakayojumuishwa katika mazungumzo."

Alisisitiza: "Iran itahifadhi uwezo wake wa kijeshi na ulinzi katika hali yoyote, na ni kwa ajili ya ulinzi, na haitakuwa mada ya mazungumzo yoyote."