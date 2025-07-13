Idadi ya Mashahidi wa Vyombo vya Habari katika Vita vya Siku 12 Yaongezeka Hadi 12

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Basij Media na Kituo cha Kitaifa cha Basij Media wametoa taarifa ya pamoja wakitangaza: "Baada ya kutambuliwa na kuthibitishwa kwa vitambulisho vya wanaharakati wengine watatu wa vyombo vya habari waliopata shahada wakati wa uvamizi wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni nchini, idadi ya mashahidi wa vyombo vya habari katika vita vya hivi karibuni imefikia 12. Shirika hili pia limetoa wito wa kufuatiliwa kimataifa wale waliohusika na mauaji ya waandishi hawa wa habari."

Taarifa hiyo ilisema: "Shahidi Abolfazl Fathi, mpiga picha na mwandishi wa habari wa Shirika la Habari la Basij, na Shahidi Saleh Bairami, msanii wa picha wa vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo jarida la Andisheh Pouya, pamoja na Shahidi Fatemeh Salehi, msimamizi wa kituo cha habari cha 'Savaj-nama' na mwandishi wa habari wa kituo cha 'Titrr 1' katika Mkoa wa Alborz, ambaye alikuwa amejeruhiwa hapo awali, wamejiunga na kundi la mashahidi wa vyombo vya habari."

Hapo awali, kifo cha mashahidi tisa waandishi wa habari, wapiga picha, na wanaharakati wa vyombo vya habari waliokufa kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja na yaliyolengwa ya utawala wa Kizayuni kwenye vituo vya habari, ikiwemo jengo la Sauti na Picha na kituo cha habari cha 'Bayan', kilikuwa kimetangazwa. Katika mashambulizi hayo, mbali na mashahidi hawa wapendwa, zaidi ya watu 10 pia walijeruhiwa na walipatiwa matibabu.