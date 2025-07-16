Silaha ya Uchumi katika Vita Dhidi ya Hezbollah ya Lebanon / Kwa Nini Israel Inahofia Taasisi ya Mikopo Isiyo na Riba?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna, kufuatia mashambulizi yanayoendelea ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon na katikati ya jitihada za Washington na Tel Aviv za kuidhoofisha Hezbollah, moja ya malengo makuu ya maadui imekuwa kukata vyanzo vya fedha vya harakati hii ya upinzani.

Katika muktadha huu, mkazo mkubwa umewekwa juu ya kudhoofisha Taasisi ya Qard al-Hasan kama mkono wa kifedha wa Hezbollah; taasisi ambayo, kwa miongo miwili iliyopita, imekuwa chanzo cha kuaminika cha kifedha kwa makumi ya maelfu ya Walebanon na imecheza jukumu muhimu katika usimamizi wa kiuchumi wa maeneo yanayounga mkono upinzani.

Ibrahim Al-Amin, mhariri mkuu wa gazeti la Lebanon "Al-Akhbar", anayejulikana kwa ukaribu wake na Hezbollah ya Lebanon, katika barua yake ifuatayo alichambua vita hivi vya kiuchumi vya utawala wa Kizayuni dhidi ya upinzani wa Kiislamu nchini Lebanon:

Wakati wa uvamizi mkubwa wa Israel dhidi ya Lebanon msimu uliopita wa vuli, adui wa Kizayuni alishambulia maeneo kadhaa katika kitongoji cha kusini mwa Beirut na kudai kuwa maeneo haya yalikuwa hifadhi ya fedha za Hezbollah.

Mashambulizi haya yaliambatana na propaganda za vyombo vya habari za waandishi wa habari wa Lebanon waliodai kuwa chini ya jengo la Hospitali ya Al-Sahel kuna chumba chenye ngome na sefu zinazomilikiwa na Hezbollah.

Wakati wa vita hivi, Israel iliwaua baadhi ya watu waliohusika katika upinzani, ambao iliwaita kama kiungo cha uhamisho wa fedha. Kwa mfano, mnamo Aprili 2024, vikosi vya ujasusi vya Israel vilimnasa na kumuua Mohammed Ibrahim Surour, mbadilishaji fedha wa Lebanon, katika nyumba ya kifahari katika eneo la "Beit Mery". Adui alidai kuwa alicheza jukumu muhimu katika kuhamisha fedha kutoka Iran na Hezbollah kwenda kwa upinzani wa Palestina.

Siku ya mwisho ya uvamizi wa hivi karibuni na saa chache tu kabla ya kuanza kwa usitishaji vita mnamo Novemba 27, ndege zisizo na rubani za Israel zilishambulia ofisi za kubadilisha fedha katika eneo la Ras Beirut kwa kisingizio cha kuhamisha fedha kwa Hezbollah.

Wiki mbili zilizopita pia, shambulio la anga la adui dhidi ya gari kusini mwa Lebanon lilisababisha kifo cha mbadilishaji fedha na wanawe wawili kwa kisingizio cha shughuli za kifedha kwa ajili ya upinzani.

Katika kipindi cha miezi sita iliyopita, Uwanja wa Ndege wa Beirut umekuwa eneo la kuwepo mara kwa mara kwa timu za kukagua mifuko ya abiria wanaoingia Lebanon kutoka Iran, Iraq, Afrika au nchi nyingine. Israel, kupitia Wamarekani, imeshinikiza mamlaka ya Lebanon na kudai kuwa fedha hizi ni za Hezbollah.

Wamarekani kwa miaka mingi wamekuwa wakimshutumu mtu yeyote aliyewekwa kwenye orodha ya vikwazo kwa kushirikiana kifedha na Hezbollah au ufisadi. Kwa mujibu wa nyaraka rasmi za usalama, adui amechukua hatua za kuajiri watu wenye uwezo wa kupata taarifa za umiliki wa mali; jambo ambalo pia baadhi ya benki za Lebanon zimefanya hapo awali kufuatia matakwa ya Marekani.

Shinikizo limesababisha benki kubwa na ndogo kufunga akaunti za watumishi wa serikali, maprofesa wa vyuo vikuu, na watu mashuhuri kwa sababu tu ya uanachama wao au ukaribu wao na Hezbollah, hata bila ombi rasmi.

Wakati huo huo, Taasisi ya Qard al-Hasan imekuwa daima mojawapo ya mada kuu za majadiliano kati ya maafisa wa Marekani/Ulaya na taasisi za kifedha za Lebanon. Mwanzoni iliwakilishwa kama mkono wa kifedha wa Hezbollah, kisha ikashutumiwa kwa utapeli wa fedha na kukusanya fedha haramu.

Wakati kila mtu anajua kuwa taasisi hii si benki, wala haihusiani na mfumo wa benki wa Lebanon, na ni taasisi tu ya kifedha ya umma ambayo imepanuka katika miongo miwili iliyopita na kupata uungwaji mkono wa umma.

Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah pia katika moja ya hotuba zake aliwaita watu kuiunga mkono taasisi hii, na imani ndani yake ilikuwa kubwa kiasi kwamba hakuna mtu aliyekuwa na wasiwasi juu ya kupoteza uwekezaji wake.

Katikati ya vita vya hivi karibuni, Israel ilishambulia vituo vya Taasisi ya Qard al-Hasan katika maeneo mengi ya Lebanon na kujaribu kuonyesha uhusiano wa watu na taasisi hii kama hatari. Lakini hakuna malalamiko kutoka kwa wateja yaliyotolewa, na taasisi, kwa hatua ya tahadhari, iliwapa walipa akiba wengi ofa ya malipo ya fedha zao taslimu.

Makumi ya mamilioni ya dola yalirejeshwa kwa wateja, na wengi, baada ya vita kusitishwa, waliweka tena fedha zao. Hata kundi la watu lilitangaza mshikamano na taasisi hiyo na kuamua kutotoa fedha zao.

Wafanyakazi wote wa kifedha nchini Lebanon wanajua kuwa hakuna shughuli inayofanywa bila idhini ya mwekaji akiba. Hezbollah pia, kupitia taasisi hii, wakati wa vita, ililipa karibu dola bilioni moja kwa ajili ya kusaidia waliokimbia makazi yao, kujenga upya nyumba, na kukodisha nyumba mpya; kiasi ambacho hata serikali ya Lebanon haiwezi kukitekeleza kwa mafanikio.

Ukweli rahisi ni: wale wanaotaka kuharibu silaha ya upinzani, kwanza wamelenga vyanzo vyake vya fedha. Benki Kuu ya Lebanon pia, ikiwa na rekodi nzuri katika kutekeleza maagizo ya Marekani, imechukua hatua hii.

Hatua ya hivi karibuni ya Karim Said, Gavana wa Benki Kuu ya Lebanon, pia haina uhusiano wowote na misimamo yake ya zamani dhidi ya Hezbollah; kwani yeye ni mfuasi wa kuondolewa kabisa kwa upinzani, na sio tu vyanzo vyake vya fedha.

Waraka wa Morgan Ortagus uliotumwa kwa marais watatu wa Lebanon na ambao bado unakusanya vumbi kwenye meza zao, moja ya vifungu vyake ni lazima kuchukuliwa hatua dhidi ya Taasisi ya Qard al-Hasan, na kifungu hiki sasa kinafanyika.

Lakini kinyume na mawazo ya maadui, shinikizo hili halitasababisha kuanguka wala halitapunguza msaada wa umma kwa upinzani. Badala yake, kila siku, Walebanon wanapewa sababu mpya za kujua kwamba silaha ya upinzani ni sehemu muhimu ya kuwepo kwao na sio tu njia ya kujikinga dhidi ya adui.