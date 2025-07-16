Mashambulizi ya Mabomu Kusini mwa Syria na Ndege za Kivita za Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, ndege za kivita za utawala wa Kizayuni zimeanza tena mashambulizi yao ya angani kusini mwa Syria.

Ndege za kivita za jeshi la utawala wa Kizayuni zilibomu eneo la Al-Shaqrawiyah karibu na mji wa Suweida.

Msafara wa kijeshi wa serikali ya mpito ya Syria, ambao ulikuwa ukielekea mkoani Suweida kutoka Damascus, pia ulishambuliwa kwa mabomu.

Baadhi ya vyombo vya habari vya ndani pia vinaripoti kulengwa kwa magari kadhaa yaliyokuwa yamebeba virusha roketi vya Grad magharibi mwa Suweida.

Vyombo vya habari vya Syria vimeripoti juu ya tahadhari ya hali ya juu ya vikosi vinavyohusiana na serikali ya mpito ya Syria huko Damascus na ujenzi wa vituo vya ukaguzi karibu na vitongoji vya zamani vya mji mkuu.

342/