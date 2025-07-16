Waziri wa Kizayuni Atoa Wito wa Kumuua Al-Jolani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Amichai Chikli, Waziri wa Masuala ya Wayahudi nje ya maeneo yaliyokaliwa, ametoa wito wa kuuawa kwa Abu Mohammed al-Jolani, mkuu wa kipindi cha mpito nchini Syria, akimtaja kama gaidi, muuaji, na mkatili.

Alisema: "Hatuwezi kubaki tumetulia mbele ya utawala wa kigaidi wa Kiislamu-Nazi unaoundwa na wanachama wa Al-Qaeda wenye suti."

Waziri huyo, akishambulia mkuu wa muda wa Syria, alisema: "Ahmed al-Sharaa ni gaidi na ni bora tumuondoe sasa hivi."

Alisema: "Sasa tunashuhudia mauaji ya halaiki na matusi dhidi ya Druze, na utawala wa kigaidi nchini Syria lazima upigwe vita."

Bezalel Smotrich, Waziri wa Fedha wa utawala wa Kizayuni, pia alisema: "Mauaji ya kikatili yaliyofanywa na utawala wa Abu Mohammed al-Jolani dhidi ya Druze kusini mwa Syria yanathibitisha kuwa walikuwa na bado ni magaidi wa Kiislamu wenye ghasia na wasio na huruma."

Smotrich aliongeza: "Serikali ya Israel haiwezi kujiondoa kutoka eneo la bafa na Mlima Hermon, ambayo tunayahitaji kwa ajili ya kulinda makazi ya Miinuko ya Golan, na itaendelea kuwalinda Druze kusini mwa Syria kwa nguvu zake zote."

Hapo awali, Shirika Rasmi la Habari la Syria (SANA) liliripoti kuwa mashambulizi ya anga ya Israel katika mkoa wa Suweida yalisababisha vifo vya wanajeshi kadhaa wa vikosi vya usalama na jeshi la serikali ya mpito ya Syria.

Jeshi la uvamizi la utawala wa Kizayuni katika taarifa lilijitangaza kuwa, kwa amri ya Waziri Mkuu na Waziri wa Vita, limeshambulia magari ya kijeshi ya jeshi la Syria huko Suweida.

Mashambulizi ya utawala wa Kizayuni huko Suweida yalifanyika sanjari na kuwasili kwa vikosi vya jeshi na Wizara ya Mambo ya Ndani ya serikali ya mpito ya Syria katikati ya mkoa huo ili kurejesha usalama baada ya mapigano ya silaha kati ya vikundi vya Druze na Bedouin yaliyosababisha vifo na majeraha ya makumi ya watu.

Viongozi wengi wa Druze nchini Syria hapo awali walikataa uingiliaji wowote wa kigeni nchini humo.