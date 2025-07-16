Kujiua kwa Askari Mwingine wa Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, gazeti la Haaretz limeripoti kujiua kwa askari mwingine wa jeshi la utawala wa Kizayuni.

Gazeti hilo liliandika: "Askari mmoja wa kikosi cha anga alijaribu kumaliza maisha yake kwa kujipiga risasi."

Askari huyo alijiua katika moja ya kambi za jeshi kusini.

Awali Jumatatu, vyanzo vya Kizayuni viliripoti kuwa askari wa jeshi la utawala wa Kizayuni alijiua katika kambi moja kaskazini mwa maeneo yaliyokaliwa.

Vyanzo vya Kizayuni pia viliripoti Ijumaa: "Mwili wa askari wa Israel mwenye umri wa miaka 30 aliyeuawa kwa risasi ulipatikana katika eneo la 'Kfar Tappuah' huko Ukingo wa Magharibi."

Chombo cha habari cha Kizayuni "Hadashot leLo Tsenzura" kiliandika kwamba askari huyo alijiua.

Kwa mujibu wa vyanzo vya Kizayuni, tangu kuanza kwa vita dhidi ya Ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 7, 2023 (Mehr 15, 1402), askari 44 wa Kizayuni wamejiua kutokana na matatizo ya kisaikolojia yanayosababishwa na vita.