Mamia ya Maelfu ya Watu Gaza Wanateseka kwa Njaa na Magonjwa

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA) - Abna, mshauri wa vyombo vya habari wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Msaada na Kazi kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA) alitangaza: "Hali ya kibinadamu huko Gaza imefikia hatua ya baada ya maafa, na mamia ya maelfu ya wakazi wanateseka kwa njaa na magonjwa wakati huduma zote zikiporomoka kabisa."

Adnan Abu Hasna aliongeza: "Sasa tunazungumzia hatua ya baada ya maafa. Hali imekuwa mbaya sana na isiyo na kifani, na mamia ya maelfu ya watu wana njaa na wagonjwa. Magonjwa yameenea sana kutokana na utapiamlo na matumizi ya maji yasiyo salama na yaliyochafuliwa."

Mshauri wa vyombo vya habari wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Msaada na Kazi kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA), akikaribisha misimamo ya Umoja wa Ulaya kuhusu makubaliano na upande wa Israel kwa ajili ya kurudi kwa mashirika ya kimataifa Gaza, alisisitiza: "UNRWA inatumai kuwa makubaliano haya yatatekelezwa kwa kuingia kwa mamia ya malori ya misaada ya chakula na matibabu kila siku."

Adnan Abu Hasna, akielezea misaada inayoingia Gaza kuwa haitoshi, alisema: "Shehena zilizoingia tangu Mei 17 hazizidi tani 11, wakati kiwango hiki kinapaswa kuingia Gaza kwa siku moja tu."

Mshauri wa vyombo vya habari wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Msaada na Kazi kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA) alifafanua: "Sisi, ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa, tunaweka shinikizo kwa upande wa Israel kufungua vivuko na kuongeza misaada ya kibinadamu."

Adnan Abu Hasna alikosoa vikali kituo cha usambazaji kilichoanzishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni, akikiita "jaribio lililoshindwa kabisa kukabiliana na njaa inayoongezeka ya wakazi wa Gaza."

Mshauri wa vyombo vya habari wa UNRWA aliushtumu utawala wa Kizayuni kwa kutumia vibaya taasisi iitwayo Gaza, na akasema lengo lake ni kuwavuta wakazi kuelekea kusini mwa Gaza kama utangulizi wa kuwafukuza, na alipinga vikali hilo.

Shirika hili la Umoja wa Mataifa hapo awali pia lilikuwa limeonya kuhusu hali mbaya ya afya inayosababishwa na ukosefu wa maji ya kunywa na usafi na matokeo ya joto katika eneo hilo, likirejelea kuendelea kwa uvamizi katika Ukanda wa Gaza.