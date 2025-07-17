Uvamizi Wenye Silaha wa Vikosi vya Serikali ya Golani Kijijini chenye Waislamu wa Kishia Kando ya Homs

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), vyanzo vya ndani vimeripoti shambulio la silaha lililofanywa na watu wanaohusiana na serikali ya Golani dhidi ya kijiji cha Al-Mazra'a katika viunga vya magharibi vya mkoa wa Homs. Kijiji hiki, ambacho kimsingi kina wakazi wa Kishia, kimeshuhudia mapigano makali, milio mingi ya risasi, na mazingira yenye wasiwasi mkubwa katika masaa ya hivi karibuni.

Kulingana na taarifa zilizopokelewa, mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio hili. Makundi ya washambuliaji pia yamewakamata idadi kubwa ya vijana wa Kishia kutoka kijiji hicho.

Mashuhuda wa macho wanasema sauti za milio mikali ya risasi zimesikika katika kijiji cha Kishia cha Al-Mazra'a, na matukio ya wanawake na watoto wakipiga kelele na hofu, ambao wamekimbilia barabarani, yameripotiwa. Hali ya usalama katika eneo hilo imeelezwa kuwa hatari sana, na hadi sasa hakuna majibu rasmi kutoka serikali ya Golani kuhusu suala hili.

Siku chache zilizopita, mwili wa Sheikh "Rasoul Shahoud," mwanazuoni mashuhuri wa Kishia wa Syria, uligunduliwa ukiwa na alama za risasi ndani ya gari lake binafsi karibu na mji wa Homs magharibi mwa Syria. Kulingana na ripoti hiyo, watu wenye silaha wasiojulikana walimfyatulia risasi moja kwa moja karibu na kituo cha ukaguzi kinachohusiana na vikosi vya usalama vya serikali ya Golani karibu na mji wa Homs na kijiji cha "Al-Mazra'a" – ambacho pia ni mahali alipozaliwa mwanazuoni huyo. Kijiji cha Al-Mazra'a baada ya mauaji haya kilishuhudia maandamano ya wananchi wakilaani mauaji hayo.

Inafaa kuzingatia kwamba mkoa wa Homs katikati mwa Syria ni moja ya vituo vikuu vya makazi ya Waislamu wa Kishia nchini humo, na takriban Waislamu wa Kishia 80,000 wa Syria wanaishi katika mji wa Homs na vijiji vingi vilivyoizunguka. Idadi kubwa ya Waislamu wa Kishia kutoka mkoa wa Homs walilazimika kuacha nyumba zao na kukimbilia nchi ya Lebanon baada ya kuanguka kwa serikali ya Assad kwa hofu ya maisha yao.