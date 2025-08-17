Sura iliyokonda na iliyozeeka ya kiongozi mpendwa wa Palestina baada ya miaka mingi gerezani + video

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), video mpya imeshirikiwa kwenye mitandao ya kijamii ya Israel inayoonyesha Itamar Ben-Gvir, waziri wa Israel wa mrengo mkali wa kulia, akimkejeli na kumdhihaki Marwan Barghouti, mfungwa maarufu wa Kipalestina, katika chumba chake cha gereza.

Kwa mujibu wa Fararu, hii ni mara ya kwanza kwa Marwan Barghouti kuonekana hadharani baada ya miaka mingi. Anaonekana mzee na mnyonge.

Ben-Gvir, waziri wa usalama wa taifa wa Israel, anamwambia: "Hautashinda. Yule anayepambana na watu wa Israel, yule anayeua watoto wetu, yule anayeua wanawake wetu, tutamwangamiza."

Wakati Barghouti akijaribu kuingilia kati na kuzungumza, Ben-Gvir anaongeza: "Ulipaswa kuelewa hili katika historia yote."

Mamlaka ya Palestina imelaani video hii. Hussein Al-Sheikh, naibu mkuu wa Mamlaka ya Palestina, alieleza kuwa ni "ishara ya ugaidi wa kisaikolojia, kimaadili, na kimwili."

Marwan Barghouti, mwenye umri wa miaka 66, alihukumiwa zaidi ya miaka 20 iliyopita kwa kupanga mashambulizi yaliyosababisha kuuawa kwa raia watano. Anatumikia vifungo vitano vya maisha pamoja na miaka 40 gerezani nchini Israel.

Uchunguzi wa maoni mara kwa mara umeonyesha kwamba Barghouti anabaki kuwa kiongozi maarufu zaidi wa Palestina na Wapalestina watampendelea kuliko rais wa sasa wa Mamlaka ya Palestina, Mahmoud Abbas, au viongozi wa Hamas, katika uchaguzi wa rais wa Mamlaka ya Palestina.