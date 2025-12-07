Hadhramout Yadhibitiwa na Baraza la Mpito la Kusini: Ramani Mpya ya Madaraka Mashariki mwa Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Jimbo la Hadramout lipo mashariki mwa Yemen na linachukuliwa kuwa eneo muhimu zaidi katika mapambano ya ushawishi nchini humo. Ni jimbo kubwa zaidi kwa eneo, likichukua takribani asilimia 36 ya ardhi yote ya Yemen, na linamiliki utajiri mkubwa wa rasilimali.

Hadhramout huzalisha takribani asilimia 80 ya mafuta ya Yemen, lina gesi asilia na rasilimali nyingine nyingi. Pia lina ufukwe wa takribani kilomita 360 katika Bahari ya Arabu.

Kwa mujibu wa gazeti Al-Araby Al-Jadeed, idadi ya wakazi wa Hadramout ni zaidi ya watu milioni 1.8, na lina eneo la kilomita za mraba 193,032. Kaskazini linapakana na Saudi Arabia, kusini na Bahari ya Arabu, mashariki na jimbo la Al-Mahra (mpakani na Oman), kaskazini-magharibi na Marib na Al-Jawf, na magharibi na Shabwa – kitovu kikuu cha uzalishaji wa gesi Yemen.

Hadramout imegawanyika katika sehemu mbili:

Hadramout ya Pwani yenye makao yake Makalla

yenye makao yake Makalla Hadramout ya Wadi (Bonde) yenye makao yake Seiyun

Visima vikuu vya mafuta vinapatikana katika Hadramout ya Wadi, ikiwa ni pamoja na eneo muhimu la Al-Masila – Kitalu namba 14, lililogunduliwa mwaka 1993. Kitalu hiki huzalisha zaidi ya asilimia 39 ya mafuta yote ya Yemen, na ndicho kisima kikubwa zaidi cha mafuta nchini humo. Uwezo wake wa uzalishaji ulitangazwa na Wizara ya Mafuta ya Yemen mwaka 2006 kuwa ni takribani mapipa milioni 51.7.

Jimbo la Hadramout pia lina:

Viwanja vya ndege viwili (Al-Rayyan – Makalla, na Seiyun – Wadi)

Bandari tatu (Bandari ya Makalla, Bandari ya Al-Shihr, na Bandari ya Mafuta ya Al-Dhaba)

Kituo cha mpaka cha Al-Wadi’ah na Saudi Arabia – mojawapo ya vyanzo muhimu zaidi vya mapato ya Yemen.

Ramani ya Ushawishi wa Kijeshi katika Hadramout

Hadramout ina maeneo mawili makuu ya kijeshi:

1. Eneo la Kijeshi la Kwanza

Makao yake yako Seiyun na lina vikosi 7 vya mapambano. Eneo hili hapo awali lilikuwa chini ya ushawishi wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuungwa mkono na Saudi Arabia, likidhibiti Hadramout ya Wadi ikiwemo Uwanja wa Ndege wa Seiyun.

2. Eneo la Kijeshi la Pili

Makao yake yako Makalla na pia linajumuisha jimbo la Al-Mahra. Eneo hili sasa limo chini ya udhibiti wa Baraza la Mpito la Kusini linaloungwa mkono na Imarati, likidhibiti Uwanja wa Ndege wa Al-Rayyan na sehemu za kusini za Hadramout.

Kwa jumla, Hadramout ina wilaya 28:

Wilaya 12 za pwani na milimani ziko chini ya vikosi vya Nukhba (Elite Forces) na Baraza la Mpito la Kusini

ziko chini ya vikosi vya Nukhba (Elite Forces) na Baraza la Mpito la Kusini Wilaya 16 za Wadi na jangwa zilikuwa hadi wiki iliyopita chini ya vikosi vya serikali ya Yemen

Muungano wa Makabila ya Hadramout

Mwaka 2013, kwa msaada wa Saudi Arabia, uliundwa Muungano wa Makabila ya Hadramout, unaoongozwa na Sheikh Amr bin Habrish. Muungano huu una vikosi vya kijeshi na kiusalama vinavyojulikana kama Vikosi vya Ulinzi wa Hadramout, vinavyolinda maeneo ya mafuta.

Muungano huu unadai:

Hadramout ijitawale yenyewe

Upate sehemu kubwa zaidi ya mapato ya mafuta

Kuendelezwa kwa miundombinu na huduma za kijamii

Kusonga Mbele kwa Baraza la Mpito la Kusini na Mabadiliko ya Mizani ya Nguvu

Baraza la Mpito la Kusini limeunda vikosi maalumu ili kuchukua udhibiti kamili wa Hadramout na rasilimali zake. Limekuwa likidai kuwa Eneo la Kijeshi la Kwanza linashirikiana na Ikhwanul Muslimin na hata Harakati za Ansarullah (Houthi).

Mwisho wa Novemba, Baraza la Mpito la Kusini lilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Hadramout. Wakati huohuo, katika gwaride kubwa mjini Aden, maelfu ya wanajeshi na mamia ya magari ya kivita yalitumwa kutoka Aden, Abyan, Al-Dhalea, Lahij na Shabwa kuelekea Hadramout.

Wiki iliyopita, Muungano wa Makabila ulitangaza kuwa vikosi vyao vimechukua ulinzi wa miundombinu ya mafuta ya Al-Masila. Hata hivyo, siku ya Jumatano, vikosi vya Baraza la Mpito la Kusini vilichukua mji wa Seiyun bila upinzani mkubwa, vikidhibiti:

Eneo la Kijeshi la Kwanza

Ikulu ya Rais

Uwanja wa Ndege wa Seiyun

Taasisi za serikali

Siku hiyohiyo, jimboni Al-Mahra pia lilidhibitiwa kikamilifu na vikosi vya Baraza la Mpito la Kusini.

Siku ya Alhamisi, baada ya mapigano dhidi ya vikosi vya Ulinzi wa Hadramout, Baraza la Mpito la Kusini lilichukua udhibiti kamili wa vitalu vya mafuta. Vikosi vya Nukhba vilitangaza kuwa baada ya operesheni ya alfajiri, vimedhibiti maeneo yote yanayozunguka kampuni za mafuta na kuwafukuza wanamgambo wa Sheikh bin Habrish.

Athari za Kudhibiti Kamili Hadramout na Al-Mahra

Kwa mabadiliko haya, Baraza la Mpito la Kusini sasa linadhibiti majimbo ya Hadramout na Al-Mahra – sawa na nusu ya eneo lote la Yemen – pamoja na karibu majimbo yote ya kusini mwa nchi. Haya ni maeneo yaliyokuwa yakijulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Yemen Kusini kabla ya muungano wa mwaka 1990.

Baraza la Mpito la Kusini linasema kuwa lengo lake kuu ni kurejesha serikali ya kusini mwa Yemen na kutimiza mradi wa kujitenga kwa Sudan Yemen (Yemen Kusini).