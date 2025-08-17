Idadi ya waliofariki kwa njaa huko Gaza yafikia 251

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), Wizara ya Afya ya Gaza iliripoti leo, Jumamosi, kwamba ndani ya saa 24 zilizopita, watu wengine 11, wakiwemo mtoto mmoja, walipoteza maisha yao kutokana na utapiamlo na njaa.

Kwa mujibu wa Anadolu, Munir Al-Bursh, Mkurugenzi Mkuu wa Wizara ya Afya katika Ukanda wa Gaza, alitangaza kwamba idadi ya waliofariki kutokana na njaa na utapiamlo katika eneo hilo imefikia 251, wakiwemo watoto 108.

Alionya kuwa katika hali ya sasa, watoto wachanga 40,000 huko Gaza wanakabiliwa na utapiamlo mkali; hali ambayo inaweza kuwa na matokeo yasiyoweza kurekebishwa kwa ukuaji na maisha yao.

Kwa mujibu wake, watoto elfu moja pia wamefanyiwa ukataji wa viungo kutokana na utapiamlo na uhaba wa dawa na wanahitaji huduma ya matibabu ya haraka na urekebishaji.

Mkurugenzi Mkuu wa Wizara ya Afya katika Ukanda wa Gaza, akirejelea hali mbaya ya kibinadamu, alitangaza kuwa wafanyakazi wa matibabu pia wako katika hali mbaya zaidi ya uchovu, wakati mgogoro wa utapiamlo miongoni mwa watu umefikia kiwango kisicho na kifani.

Kwa mujibu wa Al-Bursh, hadi sasa, zaidi ya visa 28,000 vya utapiamlo mkali vimesajiliwa huko Gaza, na katika hospitali pekee, watoto wachanga 500 wanahudumiwa kutokana na utapiamlo.

Alionya kuwa kuendelea kwa mzingiro na kuzuia kuingia kwa misaada ya chakula na dawa kunaweza kuongeza janga la kibinadamu huko Gaza.