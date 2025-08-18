  1. Home
Waumini wa Kiislamu wa Parachinar, Pakistan, wajiunga na Kampeni ya Makombora ya Arubaini wakiwa na picha za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu +Video

18 Agosti 2025 - 11:21
News ID: 1717842
Arubaini si tukio la kidini tu, bali pia lina sura ya kisiasa na kijamii, linalokusanya mamilioni ya watu wanaounga mkono haki, uadilifu, na mapambano dhidi ya dhuluma.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wakati kampeni ya makombora ya Mazuwwari wa Arubaini ya Imam Hussein (as) ikiwa inaendelea kwa kasi nchini Iraq, Iran na baadhi ya nchi nyingine, Waislamu na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) kutoka Parachinar, Pakistan na Kashmir, pamoja na India wamejiunga na kampeni hiyo.

Maana na ujumbe wa tukio hili:

Umoja wa Kiislamu: Tukio hili linaonyesha mshikamano wa Waislamu kutoka mataifa mbalimbali kwa misingi ya mapenzi kwa Ahlul-Bayt (as) na kuunga mkono harakati ya mapambano ya Kiislamu (Muqawama).

Nguvu ya ushawishi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Uwepo wa picha za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran unaonyesha kuwa athari ya mapinduzi hayo imeenea hata maeneo ya mbali kama Parachinar na Kashmir.

Ujumbe kwa adui: Kampeni ya "makombora ya Arubaini" ni ishara ya maandalizi na msimamo thabiti wa Waislamu dhidi ya uonevu na uadui wa kimataifa.

Moyo wa arubaini: Arubaini si tukio la kidini tu, bali pia lina sura ya kisiasa na kijamii, linalokusanya mamilioni ya watu wanaounga mkono haki, uadilifu, na mapambano dhidi ya dhuluma.

