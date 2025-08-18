Waumini wa Kiislamu wa Parachinar, Pakistan, wajiunga na Kampeni ya Makombora ya Arubaini wakiwa na picha za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu +Video

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wakati kampeni ya makombora ya Mazuwwari wa Arubaini ya Imam Hussein (as) ikiwa inaendelea kwa kasi nchini Iraq, Iran na baadhi ya nchi nyingine, Waislamu na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) kutoka Parachinar, Pakistan na Kashmir, pamoja na India wamejiunga na kampeni hiyo.

Maana na ujumbe wa tukio hili:

Umoja wa Kiislamu: Tukio hili linaonyesha mshikamano wa Waislamu kutoka mataifa mbalimbali kwa misingi ya mapenzi kwa Ahlul-Bayt (as) na kuunga mkono harakati ya mapambano ya Kiislamu (Muqawama).

Nguvu ya ushawishi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Uwepo wa picha za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran unaonyesha kuwa athari ya mapinduzi hayo imeenea hata maeneo ya mbali kama Parachinar na Kashmir.

Ujumbe kwa adui: Kampeni ya "makombora ya Arubaini" ni ishara ya maandalizi na msimamo thabiti wa Waislamu dhidi ya uonevu na uadui wa kimataifa.

Moyo wa arubaini: Arubaini si tukio la kidini tu, bali pia lina sura ya kisiasa na kijamii, linalokusanya mamilioni ya watu wanaounga mkono haki, uadilifu, na mapambano dhidi ya dhuluma.