Nabih Berri: Azimio la Serikali ya Lebanon kuhusu Mamlaka ya kipekee ya Silaha halitekelezeki kwa jinsi lilivyopendekezwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Nabih Berri, Spika wa Bunge la Lebanon, wakati wa mazungumzo na kituo cha televisheni cha "Al-Arabiya", alibainisha kuwa atatoa wito wa mazungumzo kuhusu uamuzi wa serikali wa kuzuia silaha na akasisitiza kwamba azimio la serikali kuhusu mamlaka ya kipekee ya silaha halitekelezeki kwa jinsi lilivyopendekezwa.

Nabih Berri aliongeza kuwa anatarajia kufanya mkutano na mjumbe wa Marekani, Tom Barak, lakini hatamtolea mapendekezo yoyote.

Alifafanua pia kuwa, muda tu utawala wa Kizayuni unakataa kutekeleza ahadi zake na makubaliano ya kusitisha mapigano, uamuzi wowote kuhusu Hizbullah hauwezi kutekelezwa.

Spika wa Bunge la Lebanon pia alibainisha kwamba Hizbullah haijafyatua risasi hata moja tangu kusitishwa kwa mapigano, wakati utawala wa Kizayuni unaendelea na mashambulizi yake.

Nabih Berri pia alisisitiza kwamba hakuna wasiwasi wa kutokea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe au tishio lolote kwa amani ya ndani.

Hapo awali, Spika wa Bunge la Lebanon katika hotuba yake, akisisitiza umuhimu wa kuzingatia kukabiliana na utawala wa Kizayuni na mipango yake dhidi ya nchi nzima, alitangaza upinzani wake dhidi ya uamuzi wa serikali kuhusu suala la silaha za upinzani na akaonya kwamba tofauti za ndani hazipaswi kuchukua nafasi ya kipaumbele cha kukabiliana na uchokozi wa utawala wa wavamizi.

"Naim Qassem", Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah, pia alikataa uingiliaji wowote wa utawala wa Kizayuni katika mjadala wa ndani wa Lebanon kuhusu silaha na alisisitiza kwamba "Hizbullah haitakabidhi silaha zake kwa adui wa Israeli."

Matamko haya yanatolewa katika hali ambapo Lebanon bado inakabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama.

Katika muktadha huu, duru za kisiasa za Lebanon zinasubiri kuwasili kwa mjumbe wa Marekani na Naibu Mjumbe Maalum wa Marekani kwa masuala ya Asia Magharibi, huko Beirut. Ziara hii inaleta mawazo mapya kuhusu mpango wa kuzuia silaha.