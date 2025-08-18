Kutesa Wapalestina kwa njaa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Amnesty International ilisisitiza kwamba sera za "Israeli" katika miezi 22 iliyopita zimetumika kwa makusudi kwa lengo la kuwaangamiza Wapalestina na ni sehemu muhimu ya "uhalifu wa mauaji ya kimbari unaoendelea" dhidi yao.

Erika Guevara, Mkurugenzi Mwandamizi wa Utafiti katika Amnesty International, alisema: "Mfumo wa kimataifa kwa kweli umeupa utawala wa Israeli idhini ya kuwatesa Wapalestina na kufurahia kinga kamili ya karibu kwa miongo kadhaa iliyopita."

Pia alitoa wito wa kuondolewa mara moja na bila masharti kwa mzingiro wa Gaza na kusisitiza umuhimu wa kuanzisha usitishaji wa mapigano wa kudumu na kusitisha mipango yoyote ya kuendeleza uvamizi au kuongeza mashambulizi ya kijeshi katika eneo hili.

Mkurugenzi Mwandamizi wa Utafiti katika Amnesty International pia alitoa wito wa kuondolewa mara moja na bila masharti kwa mzingiro wa Gaza na kusisitiza umuhimu wa kuanzisha usitishaji wa mapigano wa kudumu na kusitisha mipango yoyote ya kuendeleza uvamizi au kuongeza mashambulizi ya kijeshi katika eneo hili.