Katuni | Udanganyifu wa "Israeli Kubwa"!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, hivi karibuni alitangaza katika mahojiano na kituo cha Kizayuni cha "i24": "Ninatekeleza misheni ya kihistoria na kiroho na nina uhusiano wa kihisia na ndoto ya Israeli Kubwa." Matamko haya yalikabiliwa na majibu makali kutoka kwa nchi na maafisa duniani kote, hasa katika eneo hili, pamoja na kulaaniwa sana miongoni mwa mataifa ya Kiislamu.