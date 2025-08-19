Hofu ya Wamarekani dhidi ya Yemen: "Hatukuwa sisi!"

Kulingana na ripoti kutoka kwa shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Masirah, afisa mmoja wa Kimarekani katika mahojiano na Al-Monitor alisisitiza: "Pentagon haikuwapa Tel Aviv msaada wowote wa kijasusi au vifaa wakati wa shambulio la hivi karibuni dhidi ya vituo vya umeme kusini mwa Sana'a."

Aliongeza: "Hatutaki kuwapa Wayemen sababu ya kujiondoa kwenye makubaliano ya kusitisha mapigano."

Afisa huyu wa Kimarekani alisema: "Meli za Kimarekani zilitungua makombora ya Yemen yaliyofyatuliwa kuelekea Israeli, lakini hawakushiriki katika mashambulio dhidi ya nchi hiyo."

Alikiri: "Wayemen wameweka vizuizi madhubuti dhidi ya utawala wa Kizayuni kupitia Bahari ya Shamu."

Ikumbukwe kwamba Wamarekani, baada ya kushindwa katika mashambulio dhidi ya Yemen na kuona nguvu ya kijeshi ya nchi hii, walitangaza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Sana'a.