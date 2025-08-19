  1. Home
Gazeti la Kiebrania Lakiri Kuongezeka kwa Matumizi ya Dawa za Kulevya Katika Jeshi la “Israel”

19 Agosti 2025 - 10:05
News ID: 1718233
Source: ABNA
Gazeti la lugha ya Kiebrania limethibitisha kuenea kwa matumizi ya dawa za kulevya na psychotropiki miongoni mwa wanajeshi wa Kizayuni.

Kulingana na shirika la habari la Abna, gazeti la Kiebrania la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba matumizi ya dawa za psychotropiki yameenea sana miongoni mwa wanajeshi wa Kizayuni.

Ripoti hiyo inaongeza kuwa maonyo dhidi ya kuenea kwa matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa wanajeshi hawa yameongezeka.

Hapo awali iliripotiwa pia kwamba matumizi ya pombe na dawa za kulevya miongoni mwa wanajeshi wa Kizayuni yameongezeka. Kwa kuongezea, idadi kubwa ya wanajeshi walioshiriki katika vita vya Gaza wanajitoa uhai.

