Mkutano wa Siri wa Ujumbe wa Kizayuni na Rais wa UAE

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, vyanzo vya habari vimeripoti kuwa hivi karibuni ujumbe wa utawala wa Kizayuni ukiongozwa na Waziri wa Masuala ya Kimkakati wa utawala huo, ulifanya safari ya siri nchini UAE na kufanya mkutano na Rais wake.

Kulingana na chaneli ya Kizayuni ya Kan, ujumbe wa Kizayuni ukiongozwa na Ron Dermer, Waziri wa Masuala ya Kimkakati wa Israel, ulisafiri kwa siri kwenda UAE na kukutana na Rais wa nchi hiyo, Sheikh Mohammed bin Zayed.

Kulingana na ripoti hiyo, suala la Gaza lilijadiliwa katika mkutano huo.

Hapo awali, Yair Lapid, kiongozi wa upinzani wa utawala wa Kizayuni, pia alifanya ziara fupi Abu Dhabi na kukutana na kufanya mazungumzo na Sheikh Mohammed bin Zayed na Sheikh Abdullah bin Zayed, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi hiyo.

Katika taarifa iliyotolewa na Lapid, ilisema kwamba katika mikutano hii iliyofanyika katika kasri la rais la Umoja wa Falme za Kiarabu, pande zote mbili zilijadili maendeleo ya kikanda na kusisitiza umuhimu wa kuwarejesha mateka wote wa Kizayuni huko Gaza.

Wakati huo huo, vyanzo vinavyofahamu masuala hayo vimebainisha hivi karibuni kwamba upande wa Misri umewasilisha pendekezo jipya la kusitisha vita huko Gaza.

Kulingana na vyanzo hivi, pendekezo hili lina mambo yanayolingana na mpango wa Steve Witkoff, Mjumbe Maalum wa Marekani kwa Masuala ya Asia Magharibi, na linaweza kuwa msingi wa maelewano zaidi.

Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa, yaliyomo katika pendekezo hili yanajumuisha mambo kadhaa ya msingi, ikiwemo kuachiliwa kwa mateka 10 wa Kizayuni walio hai na kukabidhiwa kwa miili 18 ya mateka waliouawa, kuingiza misaada ya kibinadamu Gaza kupitia mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Msalaba Mwekundu, kusitisha mapigano kwa muda wa siku 60 na kuanza kwa mazungumzo ya kumaliza kabisa vita wakati huo huo na kuanza kwa usitishaji vita.

Katika muktadha huu, chaneli ya Kizayuni "i24 News" pia ilitangaza, ikinukuu vyanzo huko Cairo, kwamba harakati ya Hamas imewafahamisha waamuzi kwamba wako tayari kukubali mpango huu bila mabadiliko yoyote.