Wapalestina 30 Wameuawa Shahidi Katika Saa Ishirini na Nne Zilizopita

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, mashambulizi ya kikatili ya utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza na mauaji ya Wapalestina yaliendelea hadi Jumanne asubuhi, huku taasisi na jumuiya za kimataifa zikikaa kimya.

Chaneli ya "Al Jazeera" ilinukuu vyanzo vya matibabu ikiripoti kwamba kutoka alfajiri ya Jumatatu hadi alfajiri ya Jumanne, Wapalestina 30 waliuawa shahidi katika mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza.

Mwandishi wa Al Jazeera katika Ukanda wa Gaza alisema: "Vikosi vya uvamizi vya Israel vilifyatua risasi kuelekea Wapalestina kusini mashariki mwa Deir al-Balah, katikati ya Ukanda wa Gaza."

Chaneli ya "Al Mayadeen" pia iliripoti: "Ndege za kivita za adui pia zilishambulia katikati ya mji wa Khan Yunis, kusini mwa Ukanda wa Gaza."