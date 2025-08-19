UN: 86% ya Gaza Haiwezi Kukalika

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Mambo ya Kibinadamu (OCHA) ilionya tena kuhusu hali mbaya ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza mapema Jumanne.

Katika taarifa, shirika hilo lilisema: "Mpango wa kijeshi wa Israeli katika mji wa Gaza utakuwa na athari mbaya kwa hali ya kibinadamu. Kuwalazimisha mamia ya maelfu ya watu kukimbia ni maagizo ya maafa na inaweza kusababisha uhamishaji wa lazima."

Chaneli ya "Al Jazeera" ilinukuu taarifa hiyo ikiripoti: "Tunathibitisha ahadi yetu ya kuwahudumia watu wa Gaza na tutakuwepo katika mji wa Gaza kutoa msaada."

Shirika hilo, likisema kuwa karibu 86% ya Ukanda wa Gaza kwa sasa iko chini ya maagizo ya kuhamishwa au ni maeneo ya kijeshi ya jeshi la utawala wa Kizayuni, lilieleza: "Tunahitaji upatikanaji usiozuiliwa wa sehemu zote za Gaza na uingizaji wa vifaa kupitia vivuko vyote."

Kulingana na ripoti hiyo, taarifa hiyo pia iliongeza: "Hospitali katika kusini mwa Ukanda wa Gaza zinafanya kazi kwa uwezo wa mara mbili, na kupokea wagonjwa kutoka kaskazini kutakuwa na matokeo mabaya."