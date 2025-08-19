Kulingana na shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, vyanzo vya utawala wa Kizayuni vimefichua kuwa jeshi la utawala huu limegeukia kuajiri Wayahudi kutoka nchi za kigeni ili kutatua mzozo wa uhaba wa wanajeshi na wanajeshi wa akiba. Hii inatokea wakati ambapo muundo wa kisiasa wa utawala huu umeamua kuukalia mji wa Gaza.

Chaneli ya 7 ya Televisheni ya utawala wa Kizayuni leo imefichua kwamba, kutokana na uhaba mkubwa wa wanajeshi, jeshi la Israel linafikiria kuajiri Wayahudi kutoka nchi za kigeni ili wahamie katika maeneo yanayokaliwa na kujiunga na jeshi kwa malipo makubwa.

Hatua hii inachukuliwa baada ya baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni kuamua kuukalia kikamilifu mji wa Gaza; wakati ambapo mzozo wa ndani katika maeneo yanayokaliwa kuhusu sheria ya utumishi wa kijeshi wa lazima unaongezeka, na vyama vya Haredi (Orthodox wa Mwisho) vinakataa kupeleka wanajeshi wa Haredi kwenye utumishi wa kijeshi.

Kulingana na ripoti ya vyombo hivi vya habari vya Kizayuni, kulingana na takwimu za idara ya rasilimali watu, upungufu wa wanajeshi wa jeshi la utawala wa Kizayuni unakadiriwa kuwa kati ya 10,000 na 12,000 kwa sasa. Kwa sababu hii, jeshi, kutokana na kukataa kwa Haredi kwenda vitani, linajaribu kuchunguza suluhisho mpya za kuimarisha haraka vikosi vya kijeshi.

Katika muktadha huu, Chaneli ya 7 ya Televisheni ya utawala wa Kizayuni, ikinukuu shirika rasmi la habari la jeshi, iliripoti kwamba maafisa wa kijeshi na usalama wanapanga kuandaa mpango wa kuimarisha vikosi vya kijeshi ambao utawalenga hasa Wayahudi vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 25 kutoka Marekani na Ufaransa na kuwahimiza kuhamia maeneo yanayokaliwa na kujiandikisha katika jeshi kwa kipindi cha miaka kadhaa.

Kulingana na ripoti iliyochapishwa, inakadiriwa kuwa jeshi la utawala wa Kizayuni kwa sasa lina uwezo wa kuajiri wanajeshi 10,000 kwa mwaka kutoka miongoni mwa Wayahudi wa kigeni. Hata hivyo, wameweka lengo lao la awali kuwa kuajiri wanajeshi 600 hadi 700 kwa mwaka kutoka miongoni mwa wahamiaji Wayahudi.

Kulingana na jeshi la Israel, uamuzi huu bado uko katika hatua za awali za mapitio na maandalizi.

Wakati huo huo, baadhi ya maafisa waandamizi wamesema kuwa kuvutia hisia za Wayahudi wa Diaspora inaweza kuwa njia ya kuimarisha safu na kusaidia kupunguza upungufu wa wanajeshi.

Inafaa kuzingatia kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni limegeukia kuajiri Wayahudi wa kigeni, wakati karibu miaka miwili baada ya vita vya Gaza, upungufu mkubwa wa wanajeshi na wanajeshi wa akiba, pamoja na kuchakaa kwa vifaa vya vita, umesababisha changamoto zaidi kwa jeshi.

Hali hii inatokea wakati ambapo baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni, kwa lengo la kuhifadhi uhai wake wa kisiasa madarakani, limegeukia kupanua vita huko Gaza na kuamua kuukalia kikamilifu mji wa Gaza.