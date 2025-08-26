Ghalibaf: Kuimarisha Misingi ya Ulinzi ya Iran ni Kipaumbele na Dharura / Tunapaswa Kuunga Mkono Serikali

Kulingana na Shirika la Habari la Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, Dkt. Mohammad Bagher Ghalibaf, Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu, katika hotuba yake ya kabla ya kikao cha asubuhi ya Jumanne, Septemba 4, alipongeza taifa tukufu la Iran kwa kuingia kwa mwezi wa Rabi' al-Awwal na kusema: "Maombolezo ya kupendeza na yenye kujenga binadamu ya miezi miwili ya Muharram na Safar, na ushiriki wa ajabu katika matembezi ya Arbaeen, kwa mara nyingine tena ulidhihirisha uhusiano wa kihistoria wa taifa tukufu la Iran na njia na mantiki ya Sayyid-us-Shuhada (a) na upendo wa kina wa taifa kwa familia ya Ahl-ul-Bayt (a). Sisi ni watu wa Imam Hussein na tutabaki kuwa Husseini milele."

Uwezo wa Kitaasisi na Kijamii wa Bunge Katika Huduma ya Kusaidia Serikali Kutatua Matatizo ya Watu Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu pia alikumbuka kumbukumbu ya mashahidi wa milele wa huduma, Shahidi Rajaei, Shahidi Bahonar, Shahidi Raisi mpendwa, na mashahidi wote waliotumikia taifa katika taasisi ya serikali, akisema: "Sifa ya mara kwa mara ya Kiongozi mwenye hekima wa Mapinduzi kwa umoja kamili na maelewano kati ya mamlaka na msisitizo wake juu ya kudumisha umoja huu mtakatifu nchini, ilikuwa uthibitisho mwingine wa ushirikiano wa karibu kati ya Bunge la Kumi na Mbili na serikali ili kutatua matatizo ya nchi."

Aliendelea kusisitiza kwamba kudumisha na kuimarisha umoja kati ya serikali na taifa, na umoja kati ya viongozi wa mfumo, ni ushauri dhahiri na wa wazi wa Kiongozi kwetu sote. Alisema: "Kila mmoja wetu, ikiwa tunapendelea maslahi ya Iran, ambayo ni ya thamani zaidi kuliko uhai wetu, na maslahi ya Uislamu na Mapinduzi, kuliko maslahi yetu ya kibinafsi na ya kikundi, lazima tuunge mkono serikali na kwa dhati tuone mafanikio yake kama mafanikio yetu wenyewe; tunashukuru kwa juhudi za Rais Daktari Pezeshkian, ambaye ni mchapa kazi na anayefuatilia, na tutatumia uwezo wote wa kitaasisi na kijamii wa Bunge kusaidia serikali kutatua matatizo ya watu na kutekeleza majukumu yake muhimu."

Watu wa Iran, Kwa Kuunga Mkono Vikosi vya Kijeshi na Viongozi wa Nchi, Walipiga Pigo Kubwa Zaidi kwa Mpango wa Adui Dkt. Ghalibaf aliendelea, akirejea hali ya nchi baada ya vita vya kulazimishwa vya siku 12, na kusema: "Ni wazi kwa wote kwamba vita vya kulazimishwa vya siku 12, kiini kigumu cha watu milioni 90, na kushindwa kwa adui kufikia malengo yake, kulikuwa na athari kubwa kwa hali ya nchi katika nyanja mbalimbali, na uelewa sahihi wa hali hizi na kuchukua hatua sahihi na kwa wakati ni wajibu wa kila M-irani, ingawa wajibu wetu kama viongozi ni mzito zaidi kuliko wengine."

Spika wa mamlaka ya kutunga sheria aliendelea kueleza baadhi ya pointi katika suala hili na kuongeza: "Kwanza, watu wa Iran, kwa kutoa msaada wao kamili kwa vikosi vya kijeshi na viongozi wa kisiasa wa nchi, walipiga pigo kubwa zaidi kwa mpango wa adui na kuharibu mpango wa adui wa kuigawanya Iran kubwa. Watu, kwa uamuzi wao wa kihistoria, walitimiza wajibu wao, na sasa ni zamu yetu kama viongozi kutimiza wajibu wetu kwa watu hawa wema."

Wajibu wa Kitaifa wa Serikali ni Kufanya Uamuzi wa Mwisho wa Kutatua Matatizo ya Watu Aliendelea, akibainisha kwamba wajumbe wa Bunge, ambao wako karibu na wapiga kura wao, wanahisi matatizo ya watu, na kusema: "Kupanda kwa bei ya baadhi ya bidhaa muhimu, kukatika kwa umeme na uhaba wa maji kumeifanya maisha ya watu kuwa magumu, na adui pia anajaribu kutumia matatizo haya vibaya na kulipa fidia kwa kushindwa kwake kufikia malengo yake maovu."

Dkt. Ghalibaf alisisitiza zaidi: "Sasa ni wajibu wa kitaifa kwa serikali kufikisha kwa uzito programu zilizopo za kutatua matatizo haya kwa uamuzi wa mwisho na, kwa kuzielezea kwa watu, kuonyesha ni nini mpango sahihi na wa vitendo wa serikali wa kutatua matatizo haya na katika ratiba gani masuala haya yatatatuliwa."

Spika wa mamlaka ya kutunga sheria ya nchi yetu aliongeza katika suala hili: "Watu lazima wawe na uhakika kwamba sisi, viongozi, tuna mpango maalum wa kutatua matatizo yao na tunafuatilia kwa uzito utekelezaji wake. Wakati watu wanapokuwa na picha sahihi ya siku zijazo, watasaidia viongozi kwa motisha kubwa zaidi katika utekelezaji wa suluhisho za matatizo."

Kuna Programu za Uendeshaji za Muda Mfupi za Kutatua Usawa wa Nishati na Matatizo ya Maisha Akirejea ukweli kwamba Mpango wa Maendeleo wa Saba kama ramani ya barabara ya utendaji wa nchi katika eneo hili, umefafanua njia na kutoa ruhusa muhimu kwa serikali, aliwahakikishia watu na kusema: "Mimi kama mtu ambaye anafahamu majadiliano ya kitaalam na programu zilizopo, na nimeshuhudia juhudi za serikali yenye heshima, nawaambia watu tukufu wa Iran, ingawa kuna ukosoaji mzito wa baadhi ya vitendo katika taasisi za utendaji, lazima mjue kwamba kwa masuala makuu yaliyopo kama vile usawa wa nishati na matatizo ya maisha, kuna programu za uendeshaji ambazo, kwa kuzitegemea, matatizo mengi yanaweza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa na kwa njia inayoonekana katika muda mfupi."

Dkt. Ghalibaf pia aliongeza: "Katika suala hili, majadiliano mengi ya kitaalam yamefanyika serikalini, na mengi yao yako tayari kutekelezwa, na mamlaka ya utendaji inafanya kazi kwa uzito kuunda mazingira ya utekelezaji wao. Nina matumaini makubwa kwamba serikali yenye heshima itaanza utekelezaji wa programu hizi haraka iwezekanavyo, pamoja na kuzielezea kwa umma."

Mpango wa Kadi ya Elektroniki ya Chakula Hutaleta Utulivu wa Maisha Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu aliendelea, akirejea baadhi ya programu hizi na kusema: "Mojawapo ya programu hizi ni utekelezaji wa mpango wa kadi ya elektroniki ya chakula, ambayo inaweza kuunda utulivu wa maisha kwa jamii kwa kuweka kiasi kisichobadilika ambacho wananchi wanalipa kwa ununuzi wa bidhaa muhimu na serikali kulipa tofauti na bei za soko, ili watu, bila kujali hali yoyote ya kiuchumi na kisiasa, wawe na uhakika kwamba watanunua bidhaa zao muhimu kwa bei isiyobadilika mwaka mzima."

Aliendelea: "Bila shaka, taifa letu mpendwa linaona kwamba Bunge linatimiza majukumu yake ya uangalizi katika vikao vyake vya kamati na Jumanne za uangalizi. Bunge la Kumi na Mbili, tangu siku ya kwanza ya shughuli zake, limesisitiza kwamba litatimiza wajibu wake wa uangalizi, kwa kuzingatia umoja na mshikamano, kwa lengo la kusaidia serikali katika kutatua matatizo ya watu bila vikwazo vyovyote, na linaamini mwongozo huu wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kwamba kusaidia serikali ni kusaidia mfumo na watu wa Iran."

Sauti Yoyote Inayosababisha Mgawanyiko Ndani ya Kiini Kigumu cha Watu Milioni 90, Inaharibu Mshikamano wa Kitaifa na Ni Kinyume na Wajibu wa Kitaifa / Hoja ya Kutokuwa na Uwezo wa Rais au Taarifa za Uongo Zinaweza Kujaribu Kuharibu Umoja wa Neno Dkt. Ghalibaf aliendelea kueleza suala la pili katika suala hili na kuongeza: "Bila shaka, sababu muhimu zaidi ya kushindwa kwa adui katika vita vya siku 12 ilikuwa mshikamano wa kitaifa wa watu wa Iran dhidi ya adui, na sababu muhimu zaidi ya kuzuia adui pia ni umoja huu wa neno, na sauti yoyote inayosababisha hisia ya kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya kiini kigumu cha watu milioni 90, inaharibu mshikamano huu na ni kinyume na wajibu wa kitaifa na mapendekezo ya Kiongozi wa Mapinduzi."

Spika wa mamlaka ya kutunga sheria ya nchi alifafanua zaidi: "Wote wanaozungumza juu ya kutokuwa na uwezo wa Rais na wale ambao kwa taarifa zao za uongo wanaharibu umoja huu wa neno, wanacheza kwenye uwanja wa adui. Bila shaka, taarifa inayotolewa kwa jina la kikundi haiwezi kulinganishwa na maoni ya watu binafsi katika suala la kuharibu mshikamano wa kitaifa."

Wanasiasa na Vyombo vya Habari Lazima Wachukue Msimamo Dhidi ya Vitendo Vyenye Kugawa / Watu wa Iran Hawajali Maneno ya Kugawanya Kwa msingi huu, aliwaelekea watu wa matabaka mbalimbali na kusema: "Katika suala hili, nawaomba wanasiasa wote, wataalam wa sayansi, harakati za kijamii na wanachama wa vyombo vya habari kuchukua msimamo kwa uwajibikaji dhidi ya vitendo vyenye kugawa kutoka kwa vikundi vyao vya karibu, bila kujali kikundi, na wasipuuzie wajibu huu, na ninawashukuru wote ambao mpaka sasa wametimiza wajibu huu wa kitaifa. Ikumbukwe kwamba watu wenye mawazo kama hayo wana athari ndogo kwa maoni ya umma, na watu wa Iran hawajali maneno haya ya kugawanya na watawakatisha tamaa maadui wa Iran tena."

Kuimarisha Misingi ya Ulinzi ya Iran ni Kipaumbele na Dharura / Udhaifu Umetambuliwa na Kurekebishwa / Kuzuia na Utayari wa Vikosi vya Kijeshi kwa Jibu Lenye Nguvu Zaidi ya Zamani Kunazuia Mashambulizi Yanayowezekana ya Adui Dhidi ya Iran Dkt. Ghalibaf, akielezea sehemu ya tatu ya hotuba yake, alisisitiza kwamba katika hali mpya, kuimarisha misingi ya ulinzi ya Iran kuna kipaumbele na dharura kubwa, na alisema: "Kama mmoja wa watu ambao wanafahamu juhudi za vikosi vya kijeshi, ninaarifu watu wa Iran kwamba kuimarisha misingi ya ulinzi ya nchi kunafuatiliwa kwa kasi na uzito, na kwa uzoefu wa thamani uliopatikana kutoka kwa vita hivi vya siku 12, udhaifu mwingi umetambuliwa na kurekebishwa, na kwa kuimarisha nguvu zilizopo, vikosi vyetu vya kijeshi viko tayari kwa jibu lenye nguvu zaidi ya zamani kwa shambulio lolote linalowezekana dhidi ya Iran mpendwa, kiasi kwamba ikiwa adui hatarudia kufanya makosa ya kihesabu, hatachukua uamuzi wa kushambulia Iran."

Kwa msingi huu, alifafanua: "Bila shaka, vikosi vyetu vya kijeshi vimepanga mipango inayofaa ili kutoruhusu adui kufanya makosa ya kihesabu, mojawapo ikiwa ni zoezi la makombora la 'Nguvu Endelevu' lililofanywa na Jeshi la Wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambalo lilitoa ujumbe wazi kwa adui kwamba katika vita vinavyowezekana vijavyo, kuzuia kutamalizika, na nafasi na maeneo mapya ya majibu ya pande mbili yataingizwa katika ajenda, na ikiwa adui atajaribu kuingilia, tutashuhudia kupanuka kwa vita hadi maeneo mapya na nyanja zingine za kiuchumi na kisiasa."

Pongezi kwa Timu ya Olimpiki ya Unajimu na Timu za Olimpiki za Wanafunzi kwa Kushinda Medali Katika Mashindano ya Dunia Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu mwishoni, akirejea mafanikio na ushindi wa medali za timu za Olimpiki za wanafunzi wa nchi yetu katika mashindano ya dunia, hasa mafanikio ya kuvutia ya timu ya Olimpiki ya Unajimu na Unajimu wa Nyota ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kushinda medali ya dhahabu ya dunia kwa mwaka wa pili mfululizo na kushinda medali tano za dhahabu, alisema: "Ninapongeza wanachama na makocha wa timu za Olimpiki za nchi; tunajivunia ninyi, watoto jasiri wa Iran, ambao mmeleta jina la nchi yetu mpendwa hadi kilele cha mafanikio ya kisayansi ya dunia katika ngazi ya wanafunzi."