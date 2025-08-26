Utekelezaji wa Majaribio wa Mpango wa "Shule Huru" katika Hawza ya Qom

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA - Hujjatul-Islam wal-Muslimin Hamid Maleki, Naibu Meneja wa Hawza ya Qom, katika kikao cha wakuu wa shule za hawza za ngazi ya kwanza katika mkoa wa Qom akiwa pamoja na Ayatullah A‘rafi, Mkuu wa Hawza za kielimu nchini Iran, alisema: “Kwa kuanza kwa kipindi kipya cha uongozi, ufuatiliaji wa mpango wa Shule Huru ulianza kwa umakini, na vikao mbalimbali na wakuu na walimu vilifanyika ili kukusanya maoni ya kitaalamu na kuyawasilisha kwenye Baraza Kuu, ambapo uamuzi ulifanywa kwa msingi wa tathmini ya kitaalamu.”

Akaongeza kuwa: “Baraza Kuu limeamua kuwa mpango huu wa Shule Huru utekelezwe kwa majaribio kwa muda wa miaka miwili. Kila mwaka mwishoni mwa kipindi, tathmini itafanywa, na iwapo utathibitishwa utaendelea kutekelezwa. Endapo utakuwa na mafanikio baada ya miaka miwili, utatekelezwa rasmi na kudumu, na utajulikana kama mpango 2040. Mpango huu unahusisha madaraja ya 5 na 6 (si 4), ambapo wanafunzi wa ngazi za juu za fiqhi na usul wanaweza kumchagua mwalimu wao kwa uhuru bila kulazimishwa.”

Naibu huyo akaeleza kuwa: “Baraza la kistratejia la mpango huu limeundwa chini ya uongozi wa Hujjatul-Islam Rezaei, na mpaka sasa limefanya vikao vitatu. Katika kikao cha pili, baadhi ya marekebisho yalifanywa, ikiwemo kuondolewa daraja la nne katika mpango huu kwa kuwa hapo awali wanafunzi wa ngazi hiyo walikumbwa na changamoto.”

Hujjatul-Islam Maleki akaendelea: “Walimu wanaofundisha fiqhi na usul katika shule zao wanaweza pia kufundisha katika Shule Huru. Vilevile, wanafunzi wanaweza kushiriki kama wanafunzi wa uhamisho au wageni. Katika hali ya uhamisho, haki zote na nambari ya usajili wa mwanafunzi vitahamishwa kwenda shule mpya, lakini katika hali ya mgeni, nambari na faida zake zitabakia katika shule ya asili. Usimamizi wa mahudhurio na shughuli zote za wanafunzi katika Shule Huru utakuwa chini ya Mkurugenzi wa shule hiyo.”

Akasema pia: “Wajibu wa wakuu wa shule katika hili ni kuunga mkono na kuelekeza wanafunzi; wanapaswa kuruhusu wanafunzi kuchagua kwa uhuru, kuwapa ushauri na mwongozo, huku wakihakikisha uangalizi wa kudumisha ubora wa kielimu. Lengo la mpango huu ni kuunda mazingira yenye uhuru wa kuchagua sambamba na usimamizi wa kidijitali na wenye busara.”

Naibu Meneja wa Hawza ya Qom alisisitiza: “Mpango wa Shule Huru umejengwa juu ya uhuru wa wanafunzi kuchagua na uwezekano wa walimu kufundisha bila vizuizi vya shule zao, ili kuhakikisha wanafunzi wote, hata wale wasio na ufikiaji wa walimu maalum, wanaweza kunufaika na uwezo wa kielimu uliopo.”