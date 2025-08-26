Matumizi Makubwa ya Jeshi la Marekani; "Trump: Mimi Sio Dikteta"

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Reuters, Donald Trump, Rais wa Marekani, amekataa shutuma dhidi yake mwenyewe, katikati ya juhudi zake zinazoendelea za kutuma vikosi vya jeshi huko Washington, mitaa ya D.C., na kutishia kupanua hatua hizi katika maeneo mengine ya Marekani.

Trump aliwaambia waandishi wa habari katika Ofisi ya Oval ya White House kwamba "watu wengi wanadhani kwamba Marekani ingependa kuwa chini ya utawala wa kidikteta."

Aliongeza: "Watu wengi wanasema 'Labda tungependa dikteta.' Sipendi madikteta. Mimi pia sio dikteta. Mimi ni mtu mwenye hekima na akili ya ajabu. Na ninapoona kile kinachotokea katika miji yetu, na kisha ninaamua kutuma wanajeshi, badala ya sifa, wanasema unataka kunyakua jamhuri. Watu wanaosema hivyo ni wagonjwa!"

Kutegemea kwa Trump jeshi katika mji mkuu wa Marekani kumezua wimbi la ukosoaji, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa Warepublican, wakati yeye anafikiria kutuma wanajeshi katika miji mingine mikubwa ya Marekani kama vile Baltimore na Chicago. Kulingana na Sheria ya "Posse Comitatus Act" iliyopitishwa mnamo 1878, jeshi la Marekani limezuiliwa kuingilia kati katika masuala ya utekelezaji wa sheria.

Gadi ya Kitaifa kwa kawaida hutumwa katika tukio la majanga ya asili kwa ombi la gavana wa kila jimbo. Trump ametuma Gadi ya Kitaifa huko Washington, D.C., akidai kuwa kuna hali ya hatari ya uhalifu!

Trump na washirika wake wa kisiasa wanatafuta kupunguza viwango vya uhalifu katika miji mbalimbali na wanadai kuwa takwimu za sasa hazionyeshi kiwango sahihi cha shughuli za uhalifu katika miji kama vile Washington, D.C., na Baltimore. Wanadai kuwa kuna "kuficha kwa utaratibu" katika miji hii.

Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa idadi ya mauaji katika mji mkuu wa Marekani hadi sasa mwaka huu ni 101, ambayo ni kupungua kwa asilimia 15 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana.

Trump anasema kwamba jeshi la Marekani sasa liko tayari kutumwa katika mji wowote mwingine, hata kama gavana wa jimbo husika hajakutaka msaada.