Cuba Yalaani Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Yemen

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu mtandao wa televisheni wa Yemen wa Al-Masirah, "Bruno Rodríguez," Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba, alilaani mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya vituo vya raia nchini Yemen, akisema kuwa kitendo hicho ni ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu.

Alisisitiza kuwa kuendelea kwa uchokozi huu kunatishia vibaya mchakato wa juhudi za kimataifa za kurejesha amani nchini Yemen.

Siku ya Jumapili, utawala wa Kizayuni ulilenga shabaha huko Sanaa, ikiwemo Ikulu ya Rais na miundombinu ya raia kama vile kituo cha umeme cha Haziz.

Kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya ya Yemen, katika mashambulizi ya hivi karibuni ya utawala wa Kizayuni dhidi ya mji mkuu wa nchi hiyo, watu sita waliuawa na angalau 86 walijeruhiwa.