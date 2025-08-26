Kukamatwa kwa "Paul Laverty," Mwandishi wa Filamu "I, Daniel Blake," kwa Kuunga Mkono Palestina

Kulingana na Shirika la Habari la Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, Polisi wa Scotland wamemkamata "Paul Laverty," mwandishi wa filamu "I, Daniel Blake" iliyoongozwa na Ken Loach, kwa kuvaa fulana yenye kauli mbiu "Mauaji ya Kimbari huko Palestina; ni Wakati wa Kuchukua Hatua." Kauli mbiu hii inarejelea kundi lililopigwa marufuku la "Palestine Action" ambalo hivi karibuni lilitambuliwa na serikali ya Uingereza kama shirika la kigaidi.

Kukamatwa kwa Laverty kulitokea wakati wa maandamano huko Edinburgh, mji mkuu wa Scotland, ambayo yalikuwa yameandaliwa dhidi ya msaada wa Uingereza kwa Israeli. Akaunti rasmi ya Ken Loach kwenye mtandao wa kijamii wa X (zamani Twitter) ilithibitisha habari hii na kutangaza kwamba Laverty anashikiliwa katika kituo cha polisi cha St. Leonards.

Msemaji wa Polisi wa Scotland alitangaza katika taarifa: "Kufuatia mkutano wa maandamano mbele ya kituo cha polisi cha St. Leonards, mwanamume mwenye umri wa miaka 68 alikamatwa chini ya Sheria ya Kupambana na Ugaidi ya mwaka 2000 kwa kuunga mkono shirika lililopigwa marufuku."

Kundi la "Palestine Action" lilipigwa marufuku na Bunge la Uingereza mwezi uliopita baada ya kufanya mashambulizi kwenye vituo vya kijeshi na miundombinu inayohusiana na usafirishaji wa silaha kwenda Israeli. Kulingana na Sheria ya Kupambana na Ugaidi, kuunga mkono au kuomba msaada kwa kundi hili kunaweza kusababisha kifungo cha hadi miaka 14 jela.

Ikumbukwe kwamba filamu "I, Daniel Blake" (kwa Kiingereza: I, Daniel Blake) iliyoongozwa na Ken Loach ilishinda tuzo ya Palme d'Or katika Tamasha la Filamu la Cannes la 2016.