Australia Yatimua Balozi wa Iran kwa Visingizio Batili

Kulingana na Shirika la Habari la Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, Australia, siku ya Jumanne, Agosti 26 (Septemba 4 kwa kalenda ya Iran), katika hatua ya uadui dhidi ya Iran, ilidai katika taarifa kwamba kutokana na jukumu la Tehran katika mashambulizi mawili ya kupinga Uyahudi katika miji ya Sydney na Melbourne, imemfukuza balozi wa Iran kutoka nchini humo na kusimamisha shughuli za ubalozi wa Australia huko Tehran.

Anthony Albanese, Waziri Mkuu wa Australia, ambaye alikuwepo pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje, Waziri wa Mambo ya Ndani, na mkuu wa shirika la ujasusi la nchi hiyo katika mkutano na waandishi wa habari katika bunge la Australia, pia alitumia kisingizio hiki kusema kuwa nchi yake inakusudia kuweka Walinzi wa Mapinduzi wa Iran kwenye orodha ya makundi ya kigaidi.

Waziri Mkuu wa Australia, akitangaza kwamba ubalozi wa nchi yake nchini Iran umefungwa, alisema kwamba wanadiplomasia wote wa Australia waliokuwa Tehran sasa wako katika nchi ya tatu.