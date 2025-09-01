  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

US yawazuia viongozi wa PLO na PA kuhudhuria UNGA huku nchi zikijiandaa kuitambua Palestina

1 Septemba 2025 - 08:51
News ID: 1722112
Source: Parstoday
US yawazuia viongozi wa PLO na PA kuhudhuria UNGA huku nchi zikijiandaa kuitambua Palestina

Marekani imebatilisha rasmi viza za maafisa wa Palestina, na kuwazuia kuhudhuria Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa (UNGA) utakaofanyika mwezi ujao wa Septemba mjini New York, makao makuu ya umoja huo, hatua ambayo inakuja wakati nchi kadhaa za Magharibi zinajiandaa kuitambua nchi ya Palestina.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza katika taarifa yake: "kwa mujibu wa sheria za Marekani, Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio anawanyima na kuwabatilishia viza wanachama wa Chama cha Ukombozi wa Palestina (PLO) na Mamlaka ya Ndani ya Palestina (PA) kabla ya Mkutano Mkuu ujao wa Umoja wa Mataifa". 

Taarifa hiyo imebainisha kuwa Ujumbe wa Mamlaka ya Ndani ya Palestina katika Umoja wa Mataifa utapewa msamaha wa marufuku hiyo kulingana na Mkataba wa Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa.

Katika kutetea hatua yake hiyo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imezituhumu PLO na PA kuwa zimeshindwa kuukana ugaidi, kuchochea utumiaji nguvu, na kuendeleza "kampeni za sheria za kimataifa" kupitia Mahakama ya Kimataifa ya Jinai (ICC) na Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ).

Katika taarifa tofauti alizotoa kupitia mtandao wa kijamii wa X, naibu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Tommy Pigott amesema: "kabla hatujawachukulia kwa uzito kuwa ni washirika katika amani, PA na PLO lazima ziukane kikamilifu ugaidi na ziache kufuatilia kwa upande mmoja na bila tija kutambuliwa nchi dhahania (ya Palestina)."

Haijabainika mara moja kama Rais wa Mamlaka ya Ndani ya Palestina Mahmoud Abbas ataweza kuhudhuria Mkutano Mkuu wa UN na kutoa hotuba yake ya kawaida ya kila mwaka katika mkutano huo.

Mnamo Julai 31, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilikiwekea vikwazo Chama chah Ukombozi wa Palestina, PLO na Mamlaka ya Ndani ya Palestina PA, na kuwanyima wanachama wao viza za kuingilia nchini humo. Lakini mkabala wake, hivi majuzi Washington iliwaondolea vikwazo kwa walowezi wa kizayuni wa Israel wanaoshutumiwa kwa kufanya mashambulizi na hujuma dhidi ya Wapalestina.

Hatua hiyo ya Marekani ya kufuta viza za maafisa wa Palestina imechukuliwa wakati Ufaransa, Uingereza, Canada na Australia zimetangaza mipango ya kulitambua taifa la Palestina katika mkutano ujao wa UNGA, na kuungana na nchi 147 ambazo tayari zimeshafanya hivyo.../

Your Comment

You are replying to: .
captcha