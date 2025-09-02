  1. Home
Kifo cha Shahidi Kijana Mshia wa Syria Baada ya Kukamatwa na Serikali ya Jolani

2 Septemba 2025 - 09:38
News ID: 1722725
Mwili wa kijana mmoja Mshia kutoka kijiji cha Bweidha Salmiya katika mashariki mwa mkoa wa Homs, Syria, umepatikana katika hospitali ya "Al-Waleed" baada ya kupotea kwa zaidi ya mwezi mmoja.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) -ABNA-, kijana huyo alikamatwa katika kituo cha ukaguzi cha Ayn al-Nasr, kinachodhibitiwa na utawala wa Jolani, unaoongozwa na mtu anayeitwa "Abu Mariya".

Wakati wa kukamatwa, kijana huyo alikuwa ameandamana na binamu yake na kaka yake. Hadi sasa, licha ya kupatikana kwa mwili wake, hatima ya wale wawili aliokuwa nao bado haijulikani.

Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, picha ya mwili wake ilionekana hospitalini na ikathibitishwa kuwa aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani. Alizikwa katika makaburi ya Al-Nasr. Aidha, gari walilokuwa wakilitumia vijana hao watatu lilipatikana na idara ya usalama wa kisiasa ya serikali ya Jolani.

Tukio hili linaendelea kuongeza wasiwasi juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo yanayodhibitiwa na vikundi vya kijeshi visivyo vya kiserikali nchini Syria.

