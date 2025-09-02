Maonesho ya Picha 'Siku 12 za Iran' Tukio Kubwa la Simulizi ya Vita, Yataoneshwa Nchini 40

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Dkt. Saeedreza Ameli, Rais wa Jumuiya ya Kimataifa ya Amani ya Kiislamu, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika siku ya Jumanne, 11 Septemba katika ukumbi wa mikutano wa Chuo cha Sanaa, alieleza kuwa maonesho ya picha “Siku 12 za Iran” si tukio la kawaida, bali ni juhudi ya pamoja ya kuwasilisha simulizi sahihi, ya kisanii, na ya kudumu kuhusu mapambano ya wananchi wa Iran dhidi ya uvamizi katika vita vya kulazimishwa vya siku 12, sambamba na ukiukwaji wa sheria za kimataifa na haki za kibinadamu wakati huo.

Amesema kuwa maonesho haya yanayoitwa:

“Simulizi ya Kiuhalisia ya Vita vya Siku 12 kwa Mtazamo wa Wapigapicha na Wananchi”

yanaandaliwa kwa ushirikiano wa Jumuiya ya Kimataifa ya Amani ya Kiislamu na Taasisi ya Kisanaa ya Saba chini ya Chuo cha Sanaa.

Dkt. Ameli alisisitiza kuwa:

“Maonesho haya si picha tu, bali ni njia ya kuonesha maisha ndani ya vita, mateso ya waathirika, na mapambano ya kishujaa ya watu wa Iran dhidi ya uvunjaji wa haki za kimataifa. Kwa msaada na ushirikiano wa taasisi mbalimbali, tukio hili limeandaliwa kwa haraka licha ya kawaida yake kuchukua miezi 5-6.”

Ameongeza kuwa tunahitaji simulizi ya wazi na ya kweli ya siku hizi 12 – ndani na nje ya Iran. Kwa msingi huo, maonesho yatafanyika tarehe 13 hadi 21 Septemba 2025 (23–31 Shahrivar 1404) katika Chuo cha Sanaa, na kwa wakati mmoja yataoneshwa katika nchi 40 duniani.

Katika kipindi cha siku 10 cha maonesho hayo, shughuli mbalimbali za kisanaa na kiutamaduni zimepangwa, na katika siku ya Amani ya Kimataifa, sherehe za ufunguzi zitafanyika mjini Tehran na katika vituo mbalimbali vya kimataifa.

Mshikamano wa Kimataifa na Ushiriki wa Taasisi

Ameli alibainisha kuwa maonesho mengi nje ya nchi yanafanyika kwa msaada wa taasisi za kiraia, na kwamba Wizara ya Mambo ya Nje na Shirika la Utamaduni na Mawasiliano ya Kiislamu zimetoa msaada mkubwa kwa uratibu wa kimataifa.

“Hili ni tukio muhimu kwa Iran kuwasilisha simulizi lake kwa ulimwengu. Vyombo vya habari vinapaswa kuelewa kuwa kalamu na picha ni silaha muhimu katika vita vya simulizi – mshindi wa vita hii ya simulizi ndiye mshindi wa vita halisi.”

Amesema pia kuwa lengo kuu la maonesho haya, yanayoshirikisha taasisi 21 za kitaifa na kimataifa, ni kutoa simulizi ya kisanii na ya kweli ya vita vya siku 12, ili kuhamasisha uelewa wa ndani na nje ya nchi.

Behnam Zangi: Tukio la Kitamaduni Kubwa Zaidi kwa Iran

Behnam Zangi, Rais wa Taasisi ya Kisanaa, Kiutamaduni na Utafiti ya Saba, alieleza kuwa maonesho haya yameandaliwa kwa mtindo mpya unaowezesha taasisi mbalimbali kushiriki kwa uhuru na kutoa huduma zao kwa kujitegemea.

“Hii ni mara ya kwanza mfumo huu kutumika nchini. Kwa sababu ya upekee wa vita vya siku 12, jitihada zimefanyika kuhakikisha kila taasisi au shirika linaoneshwa kwa namna inayostahili.”

Zangi alisema kuwa hata baadhi ya taasisi zisizo na uhusiano wa moja kwa moja na mada hii zimejitolea kushiriki, jambo aliloliita umoja wa kitaifa wa kipekee.

Amesema kuwa:

“Zaidi ya kazi 2000, ikiwa ni pamoja na picha, video, na filamu, tayari zimewasilishwa kwa kamati ya maandalizi. Wasanii pia wamependekeza kuongezwa sehemu kwa ajili ya sanaa mpya, na baadhi wameomba kufanya maonesho ya moja kwa moja (live art) wakati wa kipindi chote cha maonesho.”

Maudhui ya maonesho yamegawanywa katika nguzo nne kuu:

Sheria za Kimataifa na Haki za Kibinadamu Maisha ndani ya Vita vya Siku 12 Waathirika wa Vita Ushirikiano wa Jamii na Msaada wa Kijamii

Washiriki wa maonesho haya wanatoka katika makundi tofauti ya umri – mdogo zaidi ana miaka 15, na mkubwa zaidi ana miaka 75.

Majaji na Sherehe ya Ufunguzi

Zangi alitangaza kuwa Majaji wa kazi bora ni:

Mojtaba Aghaei, Mohammad Hossein Heydari, na Farhad Soleimani – ambao watachagua kazi zitakazoshiriki katika Tamasha la Kimataifa la "Salam".

Ameongeza kuwa mashirika mengine ya kisanaa pia yanaandaa matukio sambamba, lakini “Siku 12 za Iran” ni tukio kuu na la kwanza lenye ushirikiano mpana wa taasisi mbalimbali.

Sherehe ya ufunguzi itaandaliwa tarehe 12 Septemba, na kutembelea kwa umma kuanza 13 Septemba kwa wiki moja. Kutokana na mwitikio mkubwa unaotarajiwa, inawezekana muda wa maonesho ukaongezwa.