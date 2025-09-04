Watoto ndio Wahanga Wakuu wa Mashambulizi ya Jana Usiku ya Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Gaza

Kwa mujibu wa Kituo cha Habari cha Palestina, kinachonukuu Shirika la Habari la ABNA, katika saa zilizopita, jeshi la utawala wa Kizayuni limefanya mashambulizi makubwa ya anga na mizinga dhidi ya maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Gaza, hasa maeneo ya makazi ya wakimbizi wa Kipalestina.

Katika muktadha huu, ndege za kivita za utawala wa Kizayuni zilishambulia mahema ya wakimbizi karibu na Mnara wa Kiitaliano katika mtaa wa Al-Nasr, na pia karibu na Uwanja wa Abu Mazen magharibi mwa mji wa Gaza, na kusababisha vifo vya angalau watu 4, wakiwemo watoto 3. Katika shambulio kama hilo dhidi ya mahema ya wakimbizi huko Tel al-Hawa, watu 5, ambao wengi wao walikuwa watoto, waliuawa.

Katika mashambulizi mengine mfululizo dhidi ya mahema ya wakimbizi katika mitaa ya Al-Nasr na Tel al-Hawa, makumi ya watu waliuawa na kujeruhiwa.

Aidha, mizinga na ndege zisizo na rubani za Israel zilishambulia mahema ya wakimbizi katika kambi ya Al-Shafi'i magharibi mwa Khan Yunis, na pia huko Nusairat katikati ya Ukanda wa Gaza, na kusababisha majeraha kadhaa.

Pia, nyumba kadhaa za makazi, ikiwemo nyumba ya familia ya Habib katika mtaa wa Al-Sabra magharibi mwa Gaza, zilipigwa mabomu, na kusababisha vifo vya watu wengine watatu.

Kwa upande mwingine, mizinga ya jeshi la Kizayuni ilifanya mashambulizi makali kwenye eneo la bwawa la Sheikh Ridwan kaskazini mwa Gaza, na pia katika maeneo ya Safawi na Abu Iskandar. Pia, vifaru vya utawala wa Kizayuni vilishambulia moja kwa moja kaskazini-magharibi mwa Khan Yunis.

Vikosi vya utawala wa Kizayuni pia vililipua roboti iliyokuwa na bomu katikati ya nyumba mashariki mwa Sheikh Ridwan.