Operesheni za Makombora na Drones za Yemen Zashambulia Malengo huko Jerusalem na Haifa

"Yahya Saree", msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen, alitoa taarifa Jumatano akitangaza operesheni ya kijeshi iliyolenga shabaha muhimu na nyeti ya utawala wa Kizayuni magharibi mwa mji unaokaliwa wa Jerusalem, kwa kutumia kombora la balistiki la hypersonic la aina ya "Palestina-2". Alisema kuwa operesheni hiyo ya kijeshi imefanikiwa na imesababisha mamilioni ya Wazayuni kukimbilia kwenye makazi ya kujikinga.

Saree aliongeza kuwa pia kulifanyika operesheni ya kijeshi kwa kutumia drone dhidi ya shabaha muhimu katika eneo linalokaliwa la Haifa. Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen alisisitiza kuwa operesheni hizi zilifanyika kusaidia watu wanaodhulumiwa wa Palestina na wanamapambano wao, na kujibu uhalifu wa mauaji ya halaiki na njaa huko Gaza, na kama sehemu ya jibu la kwanza kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen. Alisema kuwa Ansar Allah itaendelea kutimiza wajibu wake wa kidini, kimaadili, na kibinadamu kwa ndugu zao huko Gaza hadi mzingiro utakapovunjwa na mashambulizi yakome.