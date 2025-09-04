  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Operesheni za Makombora na Drones za Yemen Zashambulia Malengo huko Jerusalem na Haifa

4 Septemba 2025 - 09:57
News ID: 1723445
Source: ABNA
Operesheni za Makombora na Drones za Yemen Zashambulia Malengo huko Jerusalem na Haifa

Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen alitangaza kuwa malengo muhimu na ya kimkakati huko Jerusalem na Haifa yameshambuliwa na makombora na drones za Yemen.

"Yahya Saree", msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen, alitoa taarifa Jumatano akitangaza operesheni ya kijeshi iliyolenga shabaha muhimu na nyeti ya utawala wa Kizayuni magharibi mwa mji unaokaliwa wa Jerusalem, kwa kutumia kombora la balistiki la hypersonic la aina ya "Palestina-2". Alisema kuwa operesheni hiyo ya kijeshi imefanikiwa na imesababisha mamilioni ya Wazayuni kukimbilia kwenye makazi ya kujikinga.

Saree aliongeza kuwa pia kulifanyika operesheni ya kijeshi kwa kutumia drone dhidi ya shabaha muhimu katika eneo linalokaliwa la Haifa. Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen alisisitiza kuwa operesheni hizi zilifanyika kusaidia watu wanaodhulumiwa wa Palestina na wanamapambano wao, na kujibu uhalifu wa mauaji ya halaiki na njaa huko Gaza, na kama sehemu ya jibu la kwanza kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen. Alisema kuwa Ansar Allah itaendelea kutimiza wajibu wake wa kidini, kimaadili, na kibinadamu kwa ndugu zao huko Gaza hadi mzingiro utakapovunjwa na mashambulizi yakome.

Your Comment

You are replying to: .
captcha