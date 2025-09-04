Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), kikundi cha "Uaminifu kwa Upinzani", kinachohusiana na Hezbollah katika bunge la Lebanon, kimetangaza kuwa misimamo ya mara kwa mara ya maafisa wa adui, pamoja na wafuasi wao wa Marekani na pande zote za kimataifa zinazohakikisha usitishaji vita, inathibitisha kwamba wamedhamiria kutotekeleza ahadi zozote kulingana na vifungu vya makubaliano ya usitishaji vita na serikali ya Lebanon.

Kikundi hiki kilieleza kuwa mjumbe wa Marekani, Thomas Barrack, ametoa mwanga wa kijani kwa utawala wa Kizayuni kufanya chochote inachotaka na kuchukua hatua wakati wowote inaoona inafaa kwa ajili ya kutetea utawala wa Kizayuni, usalama wake, na maslahi yake.

Kikundi cha "Uaminifu kwa Upinzani" kilisisitiza kuwa mojawapo ya mahitaji ya kulinda Lebanon na kudumisha mamlaka ya kitaifa ni kwamba utawala wa Lebanon unapaswa kurekebisha hesabu zake, kuacha kutoa zawadi za bure kwa adui, kurekebisha uamuzi wake usio wa kitaifa kuhusu silaha za Upinzani, na kukataa mipango yake ya kupitisha uondoaji wa silaha za Upinzani, na kurudi kwenye mantiki ya maelewano na mazungumzo, ambayo Spika wa Bunge la Lebanon, Nabih Berri, ameyataka, ambayo ni jaribio la kutafuta njia ya kutoka katika mkwamo ambao serikali imejiweka yenyewe na nchi kwa sababu ya kujisalimisha kwa maagizo ya kigeni.