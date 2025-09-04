Erdogan: Hatutanyamaza Mbele ya Mauaji ya Kimbari Yanayofanywa na Netanyahu Mkatili

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdoğan, alitangaza leo, Jumatano: "Hatuwezi kamwe kuwa mashuhuda wa mauaji ya kimbari yanayofanywa na Netanyah Mkatili na kunyamaza. Hatutabaki mikono mitupu mbele ya kile ambacho Netanyah anawafanyia Wapalestina."

Rais wa Uturuki aliongeza: "Sauti ya Palestina haitanyamazishwa. Watu hawatasahau mateso ya watoto na familia za Kipalestina." Hii inakuja baada ya Recep Tayyip Erdoğan hapo awali kuiomba Marekani kurekebisha uamuzi wake wa kufuta visa za ujumbe wa Kipalestina unaoshiriki katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Akisema kwamba uamuzi huu wa Washington unapingana na kiini cha uwepo wa Umoja wa Mataifa, Erdoğan alisema: "Harakati ya Palestina itaendelea kuwa na uwepo imara katika mikutano ijayo ya kimataifa." Akisisitiza kwamba mauaji ya kimbari yaliyofanywa na utawala wa Israel huko Gaza hayatafutwa kutoka kwenye kumbukumbu, alisema: "Watu wenye haki hawatasahau mateso ya watoto na familia za Kipalestina."