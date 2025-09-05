Kulingana na ripoti kutoka kwa shirika la habari la ABNA, likinukuu Kituo cha Habari cha Palestina, Mfuko wa Watoto wa Umoja wa Mataifa (UNICEF) umetangaza kuwa watoto wa Ukanda wa Gaza wamenyimwa haki ya elimu, shule zimegeuka kuwa makazi, na nyumba kuwa magofu, na hakuna mahali pa kujifunza panapobaki.

Kulingana na UNICEF, zaidi ya watoto 700,000 huko Gaza wamenyimwa elimu rasmi. Hali hii mbaya ya elimu inaweka mustakabali wa kizazi cha watoto wa Kipalestina katika ukungu na inahitaji uangalifu wa haraka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.

Kulingana na taarifa hiyo, kufungwa kwa shule kwa wingi na uharibifu wa miundombinu ya elimu kumesimamisha mchakato wa kujifunza na kuweka shinikizo kali la kisaikolojia na kijamii kwa watoto na familia zao.

Kuhusiana na hili, Mkurugenzi wa Shirika la Afya Ulimwenguni, akionyesha wasiwasi mkubwa juu ya hali ya kibinadamu huko Gaza na Sudan, alitaka kusitishwa kwa mara moja kwa vita huko Gaza na kuruhusu wagonjwa kuondoka kwa ajili ya matibabu.

Aliongeza: "Tunaitaka Israeli kusitisha vita huko Gaza na kuruhusu wale wanaohitaji matibabu kwenda Ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki."

Alisisitiza kuwa kuwalazimisha watu wa Gaza kuwa na njaa hakutaleta usalama kwa Wazayuni, wala hakutasaidia kuachiliwa kwa mateka.

Wakati huo huo, mwakilishi wa Shirika la Afya Ulimwenguni katika maeneo yanayokaliwa ya Palestina alitabiri kuwa maafa huko Gaza yatazidi kuongezeka kutokana na kuhama kwa Wapalestina kuelekea kusini mwa Ukanda wa Gaza. Pia alitaja shida katika kutoa huduma za afya huko Gaza.