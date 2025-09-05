Mawaziri wa Kishia Waondoka Katika Mkutano wa Serikali ya Lebanon / Wasisitiza Upinzani Dhidi ya Mpango wa Kuwapokonya Silaha Waasi

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), mawaziri wa Hezbollah na Harakati ya Amal waliondoka kwenye mkutano wa serikali ya Lebanon leo Ijumaa kabla ya kipengee kinachohusu kuzuia silaha mikononi mwa serikali kujadiliwa.

Fadi Makki, waziri huru wa Kishia, pia aliondoka kwenye mkutano wa serikali ya Lebanon.

Mawaziri hawa watano waliondoka kwenye mkutano wa serikali ya Lebanon kabla ya Rudolf Hekal, kamanda wa jeshi la Lebanon, kueleza mpango wa kuwapokonya silaha waasi.

Mohammed Haidar, waziri wa kazi wa Lebanon, alitangaza kuwa kuondoka kwa mawaziri wa Kishia kwenye mkutano kulifanyika kwa mujibu wa upinzani wao dhidi ya hati iliyopendekezwa na Marekani.

Serikali ya Lebanon leo inafanya mkutano muhimu kujadili mpango ambao jeshi limeandaa kwa ajili ya kuwapokonya silaha Hezbollah; mpango ambao umekutana na upinzani mkali kutoka kwa Hezbollah, na harakati hii imetaka serikali kuiondoa.

Mwanzoni mwa Agosti, serikali ya Lebanon ilifanya uamuzi usio wa kawaida, ikiliagiza jeshi kuandaa mpango wa kuwapokonya silaha Hezbollah hadi mwisho wa mwaka huu; uamuzi ambao ulifanywa chini ya shinikizo la Marekani.

Siku ya Jumatano, Hezbollah ilitangaza tena upinzani wake dhidi ya uamuzi huu wa serikali ya Lebanon. Kikundi cha bunge cha chama hicho katika taarifa kiliwataka viongozi wa Lebanon kuondoa uamuzi wao usio wa kikatiba na usio wa kitaifa kuhusu silaha za upinzani na kujiepusha na kutekeleza mipango husika.