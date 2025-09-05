Hamas: Siku 700 za vita ni aibu

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Harakati ya Hamas ilisisitiza katika taarifa kwamba: "Ukiukaji unaofanywa na jeshi la uvamizi katika Ukanda wa Gaza unachukuliwa kuwa vitendo vya mauaji ya kimbari, utakaso wa kikabila, na uhamisho wa lazima."

Hamas iliongeza: "Tumeonyesha kubadilika kwa hali yoyote ili kufikia makubaliano, lakini Netanyahu, mhalifu wa kivita, anasisitiza kuvuruga juhudi za wapatanishi."

Hamas iliendelea: "Siku 700 zimepita na ulimwengu unashuhudia, kupitia sauti na video, mauaji ya kimbari mabaya zaidi katika historia ya kisasa."

Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ilisema wazi: "Marekani ina jukumu la kuendeleza uhalifu wa mauaji ya kimbari katika Ukanda wa Gaza kwa sababu inatoa ulinzi wa kisiasa na kijeshi kwa serikali ya kigaidi ya Kizayuni."

