Hamas yasema inazingatia makubaliano ya kusitisha mapigano na iko tayari kwa suluhu mpya

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, harakati ya Hamas katika taarifa mpya ilitangaza kwamba bado inazingatia makubaliano yaliyotangazwa na makundi ya Kipalestina kuhusu mpango wa wasuluhishi wa kusitisha mapigano tarehe 18 Agosti iliyopita.

Hamas pia ilisisitiza kwamba harakati hiyo inakaribisha wazo au mpango wowote utakaopelekea kusitishwa kwa mapigano kwa kudumu na kuondolewa kabisa kwa vikosi vya uvamizi kutoka Ukanda wa Gaza, na iko tayari kwa hili.

Harakati hiyo, ikizungumzia umuhimu wa pande za kibinadamu na kisiasa za mgogoro wa Gaza, ilibainisha kuwa kuingia bila masharti kwa misaada ya kibinadamu na kufikia kubadilishana kweli kwa wafungwa kupitia mazungumzo mazito kwa upatanishi wa pande husika, kutakuwa sehemu isiyoweza kutenganishwa ya makubaliano yajayo.