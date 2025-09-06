Mkutano wa rais wa Lebanon na kamanda wa "CENTCOM"

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Nashra, rais wa Lebanon alikutana na ujumbe wa kijeshi wa ngazi ya juu wa Marekani ukiongozwa na kamanda wa CENTCOM huko Beirut.

"Joseph Aoun" katika mkutano na Admiral "Brad Cooper" na ujumbe wake katika ikulu ya rais ya "Baabda" alisema: "Tunasisitiza umuhimu wa kuendelea kwa msaada wa Marekani kwa jeshi la Lebanon ili liweze kuendelea na misheni yake."

Pia alisisitiza: "Marekani lazima iishinikize Israeli kuondoka katika ardhi ya Lebanon ili jeshi la Lebanon liweze kukamilisha uwekaji wake kwenye mpaka wa kimataifa."

Aoun pia alimuomba Cooper kuamilisha kazi ya Kamati ya Ufuatiliaji wa Kusitisha Maadui (MECHANISM) ili kuhakikisha utekelezaji wa yale yaliyokubaliwa Novemba iliyopita kuhusu kusitisha mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon, kujiondoa kutoka kwenye maeneo ya juu na ardhi zinazokaliwa, na kurudi kwa wafungwa, na kwamba azimio la 1701 litatekelezwa katika vifungu vyake vyote.

Rais wa Lebanon katika mkutano huu, ambapo pia kulikuwepo Jenerali "Michael Leahy" mkuu wa Kamati ya Utaratibu, alibainisha: "Kuendelea kwa mashambulizi ya Israeli kusini mwa Lebanon kutazuia kukamilika kwa uwekaji wa jeshi la Lebanon kwenye mpaka, wakati jeshi limekamilisha uwekaji wake katika zaidi ya asilimia 85 ya eneo kusini mwa mto Litani."

Kamanda wa CENTCOM pia alisema katika mkutano huo: "Tunapongeza jukumu la kipekee na la upendeleo la jeshi la Lebanon na tunasisitiza kuendelea kwa msaada kwake."

Cooper pia alisisitiza kuendelea kwa utoaji wa msaada unaohitajika na Marekani katika maeneo mbalimbali, hasa msaada kwa jeshi, na alisema: "Kamati ya 'Utaratibu' itafanya mkutano kesho kujadili hali ya sasa kusini na kujaribu kuiimarisha."

Vyombo vya habari vya Lebanon vilitangaza kuwa kamanda wa jeshi la nchi hiyo, Jenerali "Rudolf Hikal", pia alikutana na kamanda wa CENTCOM mbele ya mkuu wa Kamati ya Ufuatiliaji wa Pandano (Utaratibu).

"Brad Cooper" pia alitembelea maeneo yanayokaliwa na kukutana na "Eyal Zamir" mkuu wa majeshi ya utawala wa Kizayuni na baadhi ya makamanda wa kijeshi wa utawala huo.

Kamandi ya vikosi vya CENTCOM vya Marekani katika eneo ilichapisha ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X, ikiitangaza habari hii na kusisitiza kujitolea kwa Washington kwa usalama wa Tel Aviv.