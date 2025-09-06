Msemaji wa serikali ya Jordan: Kuhamisha watu ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu CNN Arabic, Mohammad Al-Momani, msemaji wa serikali ya Jordan, alisema: “Nchi yake inapinga vikali kuhamishwa kwa Wapalestina. Sheria ya kimataifa imekataza uhamishaji wa lazima wa idadi ya watu kutoka maeneo yanayokaliwa.”

Alisema: "Kuhamisha watu ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Wala taifa la Palestina wala nchi yoyote katika eneo hilo, na hasa Jordan, haitakubali mipango hii. Haki ya kurudi ni haki halisi na iliyowekwa na, kutoka kwa mtazamo wa kibinadamu na kisheria, haiwezi kukanushwa. Jaribio lolote la kuwang'oa Wapalestina kutoka katika ardhi yao ni ukiukaji wa haki zao na uhuru wa mataifa na ni tangazo la vita."

Mohammad Al-Momani alielezea wazo la kuhamishwa kuwa mawazo ya kibaguzi yaliyopitwa na wakati na yaliyo nje ya ubinadamu, na alisema: "Utawala wa uvamizi unaendelea kutumia sera ya njaa kwa lengo la kuhamisha watu, na sera hii ya chuki ni ishara wazi ya kushindwa kimaadili na kisiasa kwa mkondo wa mrengo wa kulia kabisa nchini Israeli."

Aliendelea kusisitiza: "Nchi ya Palestina itaundwa na taifa la Palestina litapata haki yake ya kujitawala. Kutambuliwa kunakoongezeka kwa nchi ya Palestina na nchi za ulimwengu, kunaonyesha msaada wa kimataifa kwa haki na kusimama kwenye upande sahihi wa historia."