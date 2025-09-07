Paris kwa Washington: Uhuru wa Palestina haujasababisha kuvunjika kwa mazungumzo ya Gaza

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Paris ilitoa jibu kali kwa kauli ya Katibu wa Jimbo la Marekani Marco Rubio aliyerudia madai yake kwamba nia ya Ufaransa ya kutambua taifa huru la Palestina ilikuwa sababu ya kufeli kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Hamas na utawala wa Kizayuni.

Baada ya Ufaransa, kama nchi nyingine kadhaa za Ulaya na Magharibi, kutangaza nia yake ya kutambua taifa huru la Palestina, mivutano kati ya Paris na Washington kuhusu hali ya Gaza imeongezeka.

Kulingana na gazeti la "Washington Post", katika chapisho lililochapishwa na serikali ya Ufaransa kwenye mitandao ya kijamii kujibu msimamo wa Katibu wa Jimbo la Marekani, iliandikwa: "Hapana, Bwana Katibu wa Jimbo Rubio! Kutambua taifa la Palestina hakujasababisha kuvunjika kwa mazungumzo yanayohusu mateka."

Paris iliendelea, katika jitihada za kufichua kauli zinazopingana za Washington, kurejelea mfululizo wa machapisho yaliyochapishwa hapo awali ambayo yanaonyesha kwamba Mjumbe Maalum wa serikali ya Marekani, Steve Witkoff, saa chache kabla ya Emmanuel Macron kutoa tangazo lake kuhusu kutambua taifa huru la Palestina, alidai kuwa "Hamas haifanyi kazi kwa nia njema na Marekani sasa inazingatia njia mbadala."

Rubio alidai Alhamisi: "Kuanzia dakika na siku ambayo Wafaransa walitangaza nini watafanya, tangu siku hiyo, Hamas iliondoka kwenye meza ya mazungumzo."

Alisema: "Wakati Marekani ilionya kuhusu matokeo ya hatua kama hiyo, wakati mwingine watu hawakusikilizi; wanafanya wanachotaka kwa sababu ya siasa zao za ndani."

Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilijibu tena jibu kali la serikali ya Ufaransa kwa Rubio, ikitangaza: "Maneno ya Katibu wa Jimbo bado yanasimama."

Mbali na suala la vita vya Gaza, Paris pia imetofautiana na Washington juu ya masuala mengine kadhaa. Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, Jean-Noël Barreau, siku chache zilizopita wakati wa ziara ya Greenland alionya kwa kejeli kuhusu sera za Washington kuhusu kile alichokiita "kuufanya ulimwengu kuwa mkatili kwa kutumia vitisho, shinikizo, udanganyifu na vitisho kutoka kwa baadhi ya nchi ili kuwatawala majirani zao."

Barreau, akirejelea nia ya Trump ya kuchukua kisiwa cha Greenland, ambayo imetajwa mara kadhaa wakati wa muhula wake wa pili wa urais, alisema: "Greenland haiuzwi na haiwezi kuchukuliwa."

Wakati Macron mnamo Julai 24 alitangaza nia ya nchi yake ya kutambua taifa la Palestina wakati wa vikao vya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa mnamo Septemba, baada ya hapo nchi nyingine kadhaa ikiwemo Canada na Australia pia zilitangaza uamuzi wao wa kuchukua hatua kama hiyo wakati wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Vikao rasmi vya ngazi ya juu vya wiki moja vya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa vinaanza Septemba 23. Uingereza pia ilitangaza kuwa itafanya utambuzi huu ikiwa baadhi ya masharti yatatimizwa.

Katika jibu lake la haraka kwa tangazo la Macron, Rubio alidai: "Hii ni hatua isiyo na tahadhari ambayo itadhoofisha matumaini yoyote ya kumaliza vita."

Katika mahojiano mengine mwanzoni mwa Agosti, Katibu wa Jimbo la Marekani pia alidai kuwa utambuzi huu ni "zawadi ambayo itamfanya Hamas kuwa jasiri."

Pia, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika barua ya Agosti 17 kwa Macron, alimshutumu rais wa Ufaransa kwa udhaifu na upatanishi na kusema kwamba sera zake "zimechochea chuki dhidi ya Wayahudi nchini Ufaransa."

Macron katika maandishi marefu mnamo Agosti 26 akijibu madai ya Netanyahu, alibainisha kwamba Netanyahu alichapisha barua yake "kabla hata mimi kuipokea." Baada ya kutetea sera zake, alimwomba Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni "kukomesha mbio za kukata tamaa za vita vya kudumu, vya mauti na visivyo halali huko Gaza ambavyo vimekudhalilisha na kuwaweka watu wako katika mkwamo."

Wiki iliyopita, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza kuwa "inakataa na kufuta" visa vya Marekani kwa wanachama wa Mamlaka ya Palestina, ikiwemo Rais wa Mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas, ili kushiriki katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York.