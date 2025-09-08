Pezeshkian: Umoja wa nchi za Kiislamu ni msingi wa maendeleo na ustawi

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, jioni ya Jumapili, Septemba 7, 2025, Rais Masoud Pezeshkian, katika mkutano wake na Sayyid Ammar Hakim, kiongozi wa Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq, alieleza uhusiano kati ya mataifa na nchi mbili, Iran na Iraq, kuwa wa kina na wenye mizizi imara kutokana na mahusiano ya kidini na kitamaduni, akisisitiza kwamba mipaka ya kijiografia haiwezi kamwe kuyatenganisha mataifa haya mawili ndugu.

Aidha, Rais alitoa pongezi za kuzaliwa kwa Mtume mtukufu wa Uislamu na Imam Sadiq (A.S.) na ujio wa Wiki ya Umoja, akisisitiza umuhimu wa mshikamano wa nchi za Kiislamu. Alisema: “Tunaamini kwamba umoja na ushirikiano endelevu kati ya nchi za Kiislamu katika nyanja zote hautakuwa tu msingi wa maendeleo na ustawi, bali pia hakuna nguvu yoyote itakayoweza kutuwekea vikwazo au kutushinda.”

Pezeshkian alieleza kuwa tahadhari na kuepuka kuchochea masuala ya kutenganisha katika umma wa Kiislamu ni jambo muhimu na lisilopingika, akiongeza: “Maadui wa umma wa Kiislamu wanajaribu kuunda nyufa na tofauti kati ya Waislamu kwa kuanzisha mada za kutenganisha ili kufikia malengo yao mabaya. Kwa hiyo, ni lazima tuwe waangalifu sana dhidi ya njama hizi.”

Rais pia alisema kuwa kurekebisha na kuimarisha uhusiano kati ya nchi zote za Kiislamu ni dhamana ya ukuaji na ustawi wa jamii ya Waislamu, akisisitiza: “Leo, utawala wa Kizayuni ni chombo cha Amerika na washirika wake katika uhalifu, kuunda mgawanyiko na kupora rasilimali za nchi za Kiislamu. Ni adui wa pamoja wa umma wa Kiislamu, na ikiwa umma wa Kiislamu utaungana na kushikamana, utawala huu dhalimu hautakuwa na nguvu yoyote mbele ya utukufu wa umma mmoja.”

Pezeshkian pia alieleza ushupavu wa watu waliokandamizwa wa Gaza na upinzani wa kishujaa wa taifa kubwa la Iran katika matukio ya hivi karibuni kama ishara wazi ya nguvu ya umoja, huruma na uadilifu, ambayo hakuna nguvu yoyote ya kijeshi, ikiwemo ndege za kivita, mabomu na makombora, inayoweza kuishinda.

Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Rais, akizungumzia uchaguzi muhimu ujao nchini Iraq, alieleza kwamba kuhifadhi umoja na uadilifu wa kisiasa, bila kujali mwelekeo wa kikabila na kidini, kutasababisha kuimarishwa kwa Iraq na hatimaye kuinuka kwa umma wa Kiislamu. Alisema: “Tunachukulia vikundi vyote vya kisiasa vya Iraq, iwe Mashia au Masuni, kama ndugu zetu na daima tumetamani kuimarishwa kwa uhuru mmoja na heshima ya taifa la Iraq.”