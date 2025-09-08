Waziri wa Hazina wa Marekani: Tuko Tayari Kuongeza Vikwazo Dhidi ya Urusi

Kulingana na shirika la habari la ABNA, Marekani leo Jumapili imetangaza kuwa, kwa ushirikiano na nchi za Ulaya, iko tayari kuweka vikwazo dhidi ya nchi zinazonunua mafuta ya Urusi ili kuweka shinikizo la kiuchumi kwao.

Scott Bessent, Waziri wa Hazina wa Marekani, aliliambia kituo cha habari cha NBC: "Tuko tayari kuongeza shinikizo kwa Urusi, lakini tunahitaji washirika wetu wa Ulaya kushirikiana nasi. Sasa tuko kwenye mashindano kati ya muda gani jeshi la Ukraine linaweza kustahimili na uchumi wa Urusi unaweza kuendelea."

Waziri wa Hazina wa Marekani alidai kuhusu suala hili: "Na ikiwa Marekani na [Umoja wa Ulaya] wataweza kuingia katika hatua hii, kuweka vikwazo zaidi na ushuru wa pili kwa nchi zinazonunua mafuta ya Urusi, uchumi wa Urusi utaporomoka kabisa, na hii itamleta Rais Putin kwenye meza ya mazungumzo!"