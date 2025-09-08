Trump: Nitampigia simu Putin hivi karibuni sana

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, likinukuu TASS, Rais wa Marekani Donald Trump anasema atazungumza kwa simu na Rais wa Urusi Vladimir Putin ndani ya siku chache zijazo.

Kwenye kituo cha anga cha Andrews karibu na Washington, Trump aliwaambia waandishi wa habari, akijibu swali kuhusu wakati anatarajia kumpigia simu Putin, alisema "hivi karibuni sana, ndani ya siku chache zijazo!"

Akijibu juhudi za kutatua vita vya Ukraine, aliongeza: "Tunakusudia kumaliza hili; hali ya Urusi na Ukraine; nina hakika tutaifanikisha."

Mnamo Septemba 4 (Alhamisi iliyopita), Trump pia alikuwa ametangaza mipango yake ya kuzungumza na Putin katika siku za usoni. Trump na Putin walikutana mnamo Agosti 15 huko Alaska. Katika taarifa baada ya mazungumzo, Putin alitangaza kwamba lengo kuu la mazungumzo na Trump lilikuwa utatuzi wa vita vya Ukraine.