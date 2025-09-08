  1. Home
"Zelenskyy": Nimefadhaishwa na "Trump"

8 Septemba 2025 - 10:57
Rais wa Ukraine alielezea kutoridhika kwake na hatua za mwenzake wa Marekani.

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, likinukuu Russia Al-Youm, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy katika matamshi yake ya hivi karibuni alisema: "Nimefadhaishwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwa sababu kwenye mkutano wa Alaska kati yake na Putin, hakukuwa na mwakilishi kutoka Ukraine."

Aliongeza: "Katika mkutano huo, Trump alimpa Putin kila kitu alichotaka. Kutokuwepo kwa Ukraine kwenye mkutano huo kunasikitisha."

Zelenskyy alifafanua: "Ninaamini kwamba Putin alipata kila kitu alichotaka. Hataki kukutana nami, anataka kukutana na Trump ili kupanga mbinu ya vyombo vya habari. Tunaomba Amerika kuongeza shinikizo kwa Putin."

Aliongeza: "Niko tayari kwa mkutano wowote wa pande mbili au tatu na Putin, lakini si Urusi. Anatafuta kuikalia Ukraine kabisa, na ikiwa hilo halitatokea, itakuwa ushindi kwetu."

