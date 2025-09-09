Xi Jinping: Nchi wanachama wa BRICS lazima zihusishe ushirikiano wao wa kibiashara

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Sputnik, Rais wa China, Xi Jinping, leo Jumatatu, wakati wa mkutano wa dharura wa wanachama wa BRICS, alitangaza: "Baadhi ya nchi zinaanzisha vita vya kibiashara na ushuru, na kusababisha pigo la uharibifu kwa uchumi wa dunia."

Rais wa China aliongeza juu ya suala hili: "Nchi wanachama wa BRICS lazima zitumie nguvu zao na kuhusishe ushirikiano wa kibiashara."

Xi Jinping katika mkutano wa mtandaoni wa BRICS aliongeza: "BRICS imestahimili mtihani wa misukosuko ya kimataifa na itaendelea na maendeleo endelevu na ya muda mrefu. Ushirikiano wa karibu zaidi wa nchi wanachama wa BRICS utawezesha kukabiliana na changamoto za nje. Nchi wanachama wa BRICS wanasisitiza juu ya umuhimu wa kuunga mkono uwazi na kulinda utaratibu wa kiuchumi na kibiashara wa kimataifa. Wanachama wa kundi la BRICS wamejitolea kupinga misukosuko ya kimataifa na kudumisha mchakato wao wa maendeleo endelevu wa muda mrefu."

Kisha aliongeza: "China inaunga mkono msimamo wa Brazil kuhusu mzozo wa Ukraine."

Wakati huo huo, Waziri wa Mambo ya Nje wa China, Wang Yi, jana Jumapili, alitangaza: "Rais wa China, Xi Jinping, kesho Jumatatu, atashiriki katika mkutano wa mtandaoni wa BRICS."

Hapo awali, vyombo vya habari viliripoti kuwa Brazil, kwa mpango wa rais wake Luiz Inácio Lula da Silva, ingeandaa mkutano wa dharura wa mtandaoni wa nchi wanachama wa BRICS Jumatatu ili kujadili sera ya kibiashara ya Rais wa Marekani Donald Trump.