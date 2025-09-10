Yemen: Tulilenga Jerusalem Iliyokaliwa na Kombora la Hypersonic la Palestina 2

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Mayadeen, "Yahya Saree," msemaji wa vikosi vya jeshi, alisema kuwa kitengo cha makombora cha nchi hiyo kimeangamiza malengo nyeti karibu na Jerusalem iliyokaliwa kwa kombora la balistiki na la hypersonic la aina ya "Palestina 2".

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen alisema kwamba operesheni hiyo ilifanikiwa na kusababisha mamilioni ya Wazayuni kukimbilia kwenye makazi ya kujikinga.

Yahya Saree pia alieleza kuwa jeshi la anga la nchi hiyo lililenga uwanja wa ndege wa Ramon na malengo mawili muhimu katika eneo la "Umm al-Rashrash" kusini mwa Palestina iliyokaliwa kwa kutumia ndege tatu zisizo na rubani, na ndege hizi zisizo na rubani ziligonga malengo yao kwa mafanikio.

Aliongeza: "Shambulio hili la kombora ni jibu kwa uhalifu wa adui huko Gaza na uthibitisho wa msimamo imara wa Yemen katika vita vya ushindi ulioahidiwa na jihadi takatifu."

Kombora la Palestina 2 ni aina ya hypersonic lenye uwezo wa kufika umbali wa kilomita 2150 na kasi ya juu ya Mach 16. Kulingana na muda uliotangazwa wa dakika 11.5 kufikia umbali wa kilomita 2040, kombora hili lina kasi ya wastani ya Mach 9.

Kombora la Palestina 2 ni kombora la hatua mbili linalotumia mafuta mango, na kutokana na vipimo vilivyotangazwa, litaweza kupenya mifumo yote ya ulinzi dhidi ya makombora ya Wazayuni kama vile Arrow, David's Sling na Iron Dome.