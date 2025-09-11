Makumi ya raia wameuawa katika shambulio la umwagaji damu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahl al-Bayt (AS) - ABNA, angalau raia 60 waliuawa katika shambulio baya la watu wenye silaha wanaohusishwa na kundi la "Vikosi vya Kidemokrasia vya Muungano" (ADF) ambalo linashirikiana na ISIS, dhidi ya kijiji cha "Natwiyo" katika jimbo la "Kivu Kaskazini" mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Kwa mujibu wa Kanali Allan Kiwiwa, afisa wa utawala katika eneo la Lubero, mauaji hayo yalitokea mara tu baada ya sherehe ya mazishi ya wanakijiji, na idadi ya waathirika bado inaweza kuongezeka.

Mmoja wa manusura alielezea Shirika la Habari la Associated Press kwamba washambuliaji wapatao 10 wenye silaha za mapanga na visu vikubwa waliwalazimisha watu kujikusanya katika eneo moja na kisha kuwashambulia. Alisema alipoteza fahamu katikati ya vilio vya waathirika na kuishi.

Shambulio la Pili

Katika tukio tofauti, wanaharakati wa kiraia waliripoti kuuawa kwa angalau watu 18 katika shambulio jingine la kundi hilo hilo katika eneo la Beni kaskazini mwa Kivu.

Claude Musafoli, mwanaharakati wa haki za binadamu wa eneo hilo, alitangaza kuwa miili ya waathirika ilipelekwa katika mji wa Oicha na wengi wao walikuwa na alama za kukatwakatwa kutokana na mapigo makali. Aliwataka watu waende kutambua jamaa zao.

Kuongezeka kwa Ghasia Licha ya Operesheni za Pamoja

Kundi la "Vikosi vya Kidemokrasia vya Muungano" linafanya kazi katika mipaka ya Kongo na Uganda na lilitoa utiifu kwa ISIS mwaka 2019. Licha ya operesheni za pamoja za majeshi ya nchi mbili, kundi hili linaendelea kuua raia.

Julai iliyopita, kundi hili lilifanya mashambulio mawili makubwa katika jimbo la Ituri: moja kwenye kanisa katika mji wa Komanda lililosababisha vifo vya watu 34, na jingine katika eneo la Irumu lililosababisha vifo vya watu 66.

Ombwe la Usalama na Unyonyaji wa Vikundi vya Silaha

Mashariki mwa Kongo inakabiliwa na migogoro mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vita kati ya jeshi la serikali na harakati ya waasi ya "M23" inayoungwa mkono na Rwanda. Hali hii imesababisha vikosi vya serikali kuondoka katika baadhi ya vijiji vya mpakani na kuunda ombwe la usalama.

Volker Türk, Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa huko Geneva, alionya kwamba kundi la ADF limetumia ombwe hili kupanua wigo wa mashambulio yake.