Vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Harakati ya Ansarullah ya Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Wizara ya Hazina ya Marekani ilitoa taarifa ikisema: "Tumeweka vikwazo vipya dhidi ya watu binafsi na mashirika yanayohusiana na Houthis (Harakati ya Ansarullah ya Yemen)."

Taarifa hiyo ilisema: "Vikwazo dhidi ya Houthis vinalenga watu 32 na mashirika pamoja na meli 4 katika hatua kubwa zaidi dhidi yao hadi leo."

Wizara ya Hazina ya Marekani ilidai: "Mitandao iliyolengwa ni sehemu ya operesheni za kuchangisha fedha na kutoa silaha kwa Houthis."

Vyombo vya habari pia viliripoti kwamba Marekani imeziwekea vikwazo kampuni kadhaa za Kichina kwa madai ya "kuhamisha vifaa na vifaa vya vita kwa Houthis."