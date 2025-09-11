Taarifa ya Pamoja ya Marekani na Nchi Tatu za Ulaya Kuhusu Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, Marekani na "troika" ya Ulaya katika mkutano wa Baraza la Magavana la Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki uliofanyika Vienna, walisoma taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza, bila kuzingatia uzembe na ukosefu wa uwajibikaji wa Wakala wa Nishati ya Atomiki kuelekea shambulio lisilo la kisheria la Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran wakati wa vita vya siku 12 vilivyowekwa. Walielezea hatua ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kusitisha ushirikiano na Wakala tangu Juni 2025 kama "inayotia wasiwasi na isiyokubalika."

Taarifa hiyo inaongeza kuwa "tangu Juni 13, 2025, upatikanaji wa wakaguzi wa Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki kwa vituo vyote vya nyuklia vya Iran isipokuwa kinu cha nguvu cha Bushehr umewekwa mipaka na Iran hadi sasa haijatoa ripoti yoyote ya kisheria kuhusu shughuli zake za nyuklia."

Wakati Marekani na utawala wa Kizayuni hapo awali walidai "kuharibu akiba ya urani iliyoboreshwa sana" nchini Iran wakati wa shambulio la kichokozi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, taarifa hiyo inadai kwamba "akiba ya urani iliyoboreshwa sana nchini Iran imebaki bila kukaguliwa tangu miezi miwili na nusu iliyopita na Wakala haujapata habari yoyote juu ya hili."

Taarifa hiyo, bila kutaja kwamba shambulio la kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya nchi ni ukiukaji wa sheria za kimataifa, imedai kwamba "mashambulio ya hivi karibuni dhidi ya baadhi ya vituo vya nyuklia hayawezi kuwa uhalali wa kusitisha na Iran inapaswa kuanza tena mara moja utekelezaji kamili wa makubaliano ya ulinzi."

Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wametoa "ushirikiano wa haraka" kama "sharti muhimu la kufikia makubaliano endelevu juu ya wasiwasi wa nyuklia wa Iran" na katika taarifa yao walikaribisha makubaliano ya hivi karibuni kati ya Iran na Wakala, na wakati huo huo walionya kwamba "ikiwa Iran haitaanza tena ushirikiano kamili hadi mkutano ujao wa Baraza, watakuwa tayari kuchukua maamuzi muhimu."